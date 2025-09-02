No obstante, el tolimense, que regresó a una convocatoria de la Selección Colombia a sus 40 años, sí se ha mostrado varias veces con sus dos hijas, que son el verdadero motor de su vida.

Una de ellas, la menor, nació de su relación amorosa más conocida, que fue con Marcela Muñoz, modelo y cantante cuyo nombre artístico es Lamar. La pareja se divorció en 2018, luego de seis años, pero su vínculo será eterno por la hija que comparten: Shantal.

Muñoz además es la hermana menor de Sandra Muñoz, exparticipante de ‘Protagonistas de novela’ y que recientemente volvió a la vida pública cuando ingresó a ‘La casa de los famosos’, del Canal RCN.

Quién es la mamá de la hija mayor de Dayro Moreno

El delantero se estrenó como papá con una joven de la que se conocen pocos detalles. Según Futbolred, el nombre de ella es Paola Andrea Villareal y, como él, es de Chicoral (Tolima). Después de tener a su primera hija, Salomé, el futbolista y su entonces pareja se casaron, en 2008, pero la relación no fue para siempre y terminaron divorciándose.

¿Dayro Moreno tiene novia?

Después de la ruptura con Marcela Muñoz, al futbolista del Once Caldas no se le ha conocido una nueva relación amorosa, aunque una ‘influencer’ aseguró que el tolimense la quiso salir con ella, con “dobles” intenciones.

Por ahora, Moreno está enfocado en destacar en su carrera como jugador de fútbol. Ya logró ganarse el título del máximo goleador de Colombia, superando a Radamel Falcao García, y es una de las figuras que logró que el Once Caldas clasificara a la siguiente ronda de la Copa Sudamérica 2025.

Precisamente por su gran desempeño, logró que el técnico Néstor Lorenzo lo convocara a la Selección Colombia, para las últimas dos fechas de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, en las que la ‘Tricolor’ define su clasificación.

