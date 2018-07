“Dayro es un hombre al que le gusta excesivamente la rumba y la fiesta. Uno como mujer llega un momento en el que ya no es participe de eso. Hay otras prioridades en la vida”, aseguró Muñoz en la entrevista que le concedió al programa del Canal Caracol.

Desde hace un año, mucho se habló de que el matrimonio de Dayro y Marcela había terminado. Sin embargo, Muñoz aclaró que se separó del futbolista hace un par de meses. “En el último año nos separábamos, seguíamos, nos hablábamos”, explicó la modelo.

Muñoz fue enfática en que no contempla volver con Dayro. “El proceso como pareja, como convivencia, creo que ya terminó […] “No la verdad no. Ya cuando no se puede pues no se puede (la posibilidad de reconciliarse)”.

Por último, ‘La Mar’, como se le conoce artísticamente, hizo un resumen de lo que fueron esos seis años de relación: “Fue un reto, fue un trabajo fuerte. Para nadie es un secreto que la vida de Dayro es una antes de Marcela Muñoz y otra después de Marcela Muñoz. Súper indisciplinado (Dayro). Fueron seis años y medio duros, fueron sudados”, concluyó.

En la entrevista, Muñoz también se pronunció sobre el famoso video que publicó en su Instagram en el que se le veía herida. Al respecto, ella precisó que estaba en un asado con Dayro Moreno y allí se dio una discusión.

A continuación, la entrevista completa de Marcela Muñoz con La Red Caracol: