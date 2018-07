En el video, del que mucho se especuló en las redes sociales, Muñoz decía: “Desde que haya salud y vida, todo tiene solución. ¿Usted tiene un problema? El que sea, mírese al espejo, ¿Tiene salud y vida? Enfréntelo, soluciónelo”.

La Red Caracol le preguntó a la modelo por el hecho que causó la herida en el brazo derecho que Muñoz evidenció con el video. Al respecto ella aseguró

“A mí me hicieron una cirugía de reconstrucción de nervio. Yo me corté con un cuchillo, estábamos en compañía de unos amigos, estábamos haciendo un asado, Dayro estaba ahí. No nos habíamos separado, estábamos en un tire y jala. Llegó la policía, los vecinos llamaron, obviamente esto fue demasiada sangre”.