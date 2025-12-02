Cúcuta Deportivo vuelve a ser de primera división, luego de salir campeón del segundo semestre del Torneo Betplay. El cuadro de la frontera venció 3-2 en los penaltis al Real Cundinamarca, en una serie llena de susto y de estar muy cerca de quedarse sin el boleto directo a la A.

El ‘Motilón’ venció 2-1 en los 90 al elenco cundinamarqués en el partido de vuelta de este martes 2 de diciembre. Con ese resultado, igualó la serie que tenía en contra, al haber perdido 1-0 en el estadio de Techo, en Bogotá.

Los goles del Cúcuta los hicieron Lucas Ríos y Jonathan Agudelo, mientras que por el Cundinamarca anotó el empate parcial Arney Rocha. En un punto, el rojinegro estuvo pasó dos veces de tener la vía libre a estar contra las cuerdas: dos penales errados en los 90 minutos (Agudelo y Matías Pisano) los tuvo sufriendo de más.

Por si fuera poco, en la tanda de penales erraron dos cobros, en los que destacó el joven golero Kevin Cataño para el equipo verde. El portero detuvo dos cobros en la serie, más el que le detuvo a Agudelo en el tiempo reglamentario. Sin embargo, pasó de héroe a villano al errar el quinto pateo, lo que permitió a Cristian Álvarez anotar para lograr el ansiado ascenso.

El ‘Motilón’ alcanzó su tiquete a la Liga Betplay no solo por el título que obtuvo, también gracias a quedar segundo en la reclasificación. El otro cupo lo obtuvo Jaguares de Córdoba, campeón del ascenso en el primer semestre y el equipo mejor ubicado en la tabla general, por lo que tanto monteriano como norsantandereanos irán a la A sin necesidad de un duelo de repechaje.

