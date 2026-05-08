Este viernes, 8 de mayo, comenzó oficialmente la primera gran vuelta del año, el Giro de Italia, que cuenta con varios de los mejores ciclistas del mundo y tiene mucha expectativa por la calidad de los deportistas, el recorrido y más.

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La primera etapa fue un recorrido de 147 kilómetros entre Nassebar y Burgas en su mayoría planos, por lo que era la primera oportunidad para los ‘sprinters’ de la competencia.

Sin embargo, cuando los trenes estaban armados y todo listo para la definición, se presentó una caída a falta de 200 metros para la meta, por lo que el grupo quedó completamente cortado y la llegada fue entre unos pocos. Así fue la definición, que dejó como ganador a Paul Magnier.

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MAGNIER AGUA LA FIESTA ITALIANA 💥 El velocista francés se impone a Lund Andresen y Milan en un esprint accidentadísimo y es el primer líder del Giro de Italia 2026.#GirodItalia #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/38pE2DI8bS — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 8, 2026

Los colombianos, por fortuna, no se vieron involucrados en esta caída y pudieron cruzar la línea de meta sin ninguna complicación.

Clasificación general del Giro de Italia

De esta manera, el top 10 de la primera etapa, que es la misma general, quedó de la siguiente manera:

Ciclista Tiempo 1. Paul Magnier 3H21’08” 2. Tobias Lund Andresen M.T. 3. Ethan Vernon M.T. 4. Jonathan Milan M.T. 5. Madis Mihkels M.T. 6. Giovanni Lonardi M.T. 7. Pascal Ackermann M.T. 8. Tord Gudmestad M.T. 9. Maximilian Walscheid M.T. 10. Dries Van Gestel M.T.

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Cómo será la segunda etapa del Giro de Italia

La segunda etapa, que se llevará a cabo este sábado, 9 de mayo, será el primer contacto con la media montaña con una de las etapas más largas de la competencia.

El recorrido será de 221 kilómetros entre Burgas y Tarnovo. A lo largo del recorrido, hay tres puertos de tercera categoría, por lo que no será tan sencilla y se pueden comenzar a marcar diferencias.

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