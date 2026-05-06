A partir de este viernes, 8 de mayo, varios de los mejores ciclistas del mundo se reúnen en las carreteras italianas para afrontar la primera gran vuelta del año, el Giro de Italia, que promete contar con mucha emoción por las etapas y la calidad de deportistas que habrá.

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De hecho, hay varios que ya se plantan como favoritos para quedarse con la clasificación general, como Jonas Vingegaard, Adam Yates, Giulio Pelizzari e incluso el colombiano Egan Bernal, quien ya sabe vestirse de rosa y viene con un gran nivel en esta temporada.

Ahora, para que el colombiano sea protagonista, necesitará de compañeros fuertes para conseguir el objetivo y eso lo entendió muy bien el Ineos, que le armó una nómina de lujo para que pueda luchas por las primeras posiciones.

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Qué ciclistas del Ineos estarán en el Giro de Italia

De esta manera, Egan Bernal estará acompañado por los siguientes nombres:

Thymen Arensman.

Filippo Ganna.

Jack Haig.

Magnus Sheffield.

Embret Svestad-Bardseng.

Connor Swift.

Ben Turner.

All set for the 109th #GirodItalia! 🩷 We’re ready to race in @NetcompanyINEOS colours as an exciting new era begins. pic.twitter.com/pgtNVhp9jd — Netcompany INEOS (@NetcompanyINEOS) May 6, 2026

Cabe recordar que además hay que tener en cuenta que el Ineos en esta competencia ya no estará vestido de naranja, al menos no en su camiseta, puesto que cambió de patrocinador y ya no es Grenadiers sino Netcompany, por lo que el color que vestirá será el verde con pantaloneta y medias blancas y el casco anaranjado.

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Cuándo es el Giro de Italia

Cabe recordar que la primera gran vuelta de la temporada será del 8 al 31 de mayo con un total de 21 etapas, en las que los ciclistas recorrerán un total de 3.468 kilómetros en total.

De esas etapas, 11 son de media y alta montaña, 9 planas y una contrarreloj en la jornada 10.

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