Otro movimiento importante en los medios de comunicación se presentó en las últimas horas en Colombia, pues se confirmó que Javier Fernández, ‘El cantante del gol’, regresa a los medios de comunicación luego de haber participado en las elecciones de hace unas semanas.

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Desafortunadamente para él, Fernández no fue elegido, por lo que ahora, algunos días después, se confirmó su regreso a los micrófonos tanto para hablar de deportes como de otros temas de interés nacional.

Dónde trabajará ‘El cantante del gol’

Según se confirmó en las redes sociales, Fernández ahora hará parte del equipo de ‘Temprano es más bacano’ de Olímpica Stereo, que se transmite todos los días a partir de las 6:00 de la mañana.

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De hecho, lo presentaron de una forma muy curiosa, justo con una ‘Frutinovela’, que es tendencia en las redes sociales.

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“¡Estamos felices y emocionados de contarles esta gran noticia! En Olímpica Stereo le damos la bienvenida a Javier Fernández, ‘El Cantante del Gol’, quien desde hoy hace parte de nuestra familia con toda su experiencia y pasión por el deporte”, comentó la emisora.

Y agregó: “Nos llena de orgullo sumar a este gran talento a nuestro equipo del Primer Lugar, para seguir acompañándolos cada día con la mejor energía, información y emoción deportiva. ¡Esto apenas comienza! Seguimos creciendo junto a ustedes y llevándoles siempre lo mejor”.

De esta manera, Fernández vuelve a los medios luego de lo que fue su paso por RCN y Win Sports, de donde salió hace ya varios meses. En principio, su rol será únicamente como panelista de este espacio periodístico, por lo que no estará en los partidos del fútbol colombiano.

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“De aquí en adelante, todos los días, en todas las emisoras Olímpica del país, vamos a estar con todos ustedes. Ustedes que son nuestra razón de ser a los trabajamos en los medios de comunicación y tú tranquilo, que estaremos comentando de deportes y de todos los temas de interés para cada uno de nuestros oyentes”, dijo ‘El cantante del gol’.

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