Un momento de angustia se vivió este domingo durante la más reciente edición de la Maratón de Cali, luego de que el atleta keniano Ezra Kipketer Tanui sufriera una fuerte caída mientras competía en el grupo de punta, lo que le provocó una lesión que le impidió continuar en la prueba.

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El incidente ocurrió en pleno recorrido de la carrera, cuando Tanui, que avanzaba a buen ritmo junto a otros corredores élite, pisó un hueco en la vía. El desperfecto en el asfalto hizo que perdiera el equilibrio de manera repentina y terminara en el suelo con evidentes gestos de dolor.

Videos que circularon rápidamente en redes sociales muestran el momento exacto en el que el atleta keniano se desplomó luego del tropiezo. En las imágenes se observó cómo, tras la caída, Tanui intentó reincorporarse, pero no logró ponerse en pie con normalidad debido a la molestia, principalmente en uno de sus tobillos.

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Acá, el video de lo ocurrido:

#VERGÚENZA 🫣 Corredor keniano Ezra Kipketer Tanui, quien participaba en la #MaratónDeCali2026, sufrió grave lesión en uno de sus tobillos tras caer en un hueco de la vía durante el recorrido. El incidente ha generado fuertes críticas a la organización y al estado de las calles. pic.twitter.com/k2LWON3TXo — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) May 3, 2026

De acuerdo con los reportes conocidos, la lesión fue lo suficientemente seria como para obligarlo a retirarse de la competencia, en la que figuraba como uno de los corredores destacados. Personal médico presente en la carrera acudió rápidamente al lugar para brindarle atención inicial antes de ser trasladado para una valoración más detallada.

La presencia del hueco en una vía por la que transitaban atletas de alto rendimiento encendió cuestionamientos sobre la logística y la revisión previa del trayecto.

No es la primera vez que eventos de este tipo se ven empañados por problemas en la infraestructura urbana. Sin embargo, el caso de Tanui tomó mayor relevancia debido a que se trataba de un corredor internacional y a que la caída se produjo en un momento clave de la competencia, cuando aún tenía opciones de disputar los primeros lugares.

Hasta el momento, no se han conocido detalles oficiales sobre la gravedad exacta de la lesión ni el tiempo de recuperación que podría requerir el atleta. Tampoco se ha emitido un pronunciamiento amplio por parte de los organizadores sobre lo ocurrido en ese punto específico del recorrido.

¿Quién ganó la Maratón de Cali?

En una competencia marcada por el alto nivel de los atletas africanos, el etíope Gossa Challa se quedó con la victoria tras un cierre apretado que mantuvo en vilo a los espectadores.

Challa cruzó la meta con un tiempo de 2 horas, 11 minutos y 49 segundos, luego de sostener un ritmo constante durante toda la carrera y rematar con fuerza en el tramo final. Su triunfo no fue sencillo, pues durante gran parte del recorrido compartió el liderato con otros corredores de élite que no le dieron margen de error.

La competencia fue muy cerrada desde los primeros kilómetros. Un grupo de punta integrado principalmente por atletas africanos se mantuvo compacto, sin que ninguno lograra despegarse con claridad.

Entre los rivales más fuertes del etíope estuvo el keniano Evans Mayaka, quien llegó como uno de los favoritos tras haber ganado la edición de 2025. Mayaka se mantuvo a la par de Challa hasta los últimos metros, pero en el remate final el etíope logró sacar una ligera ventaja para imponerse.

La diferencia fue mínima: apenas cuatro segundos separaron al primero del segundo lugar, lo que reflejó la intensidad de la disputa. El podio lo completó otro etíope, Habtamu Birlew, quien también llegó muy cerca de los líderes.

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