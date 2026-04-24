En imágenes quedó el momento exacto del atentado ocurrido en inmediaciones del batallón militar Pichincha de Cali, ocurrido durante la mañana de este 24 de abril y que se le atribuye a disidencias de las Farc. El video conocido por Noticias RCN muestra cuando un bus escolar se detiene al frente del cantón y explota, volando en pedazos.

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#ATENCIÓN | En este video se puede ver el momento exacto del atentado con explosivos registrado esta mañana en inmediaciones del Cantón Militar Pichincha, en Cali, el cual ha sido atribuido preliminarmente a la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc. ▶️ pic.twitter.com/I1EomzIJNC — Noticias RCN (@NoticiasRCN) April 24, 2026

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