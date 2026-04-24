Escrito por:  Redacción Nación
Abr 24, 2026 - 2:05 pm

En imágenes quedó el momento exacto del atentado ocurrido en inmediaciones del batallón militar Pichincha de Cali, ocurrido durante la mañana de este 24 de abril y que se le atribuye a disidencias de las Farc. El video conocido por Noticias RCN muestra cuando un bus escolar se detiene al frente del cantón y explota, volando en pedazos.

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