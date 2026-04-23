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Escrito por:  David Sánchez
Redactor nocturno     Abr 23, 2026 - 9:45 pm
El presidente Gustavo Petro convocó, a través de su cuenta en X, a movilizaciones ciudadanas para el 1 de mayo, en el marco del Día del Trabajo. En el mismo mensaje, expuso algunos apartados de su propuesta de constituyente, una iniciativa que plantea, según él, cambios en diferentes frentes del Estado colombiano.

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Entre los puntos mencionados está el endurecimiento de las penas por corrupción, delito que, según lo planteado, tendría sanciones más severas y cumplimiento en centros carcelarios. La medida se presenta como parte de una estrategia para enfrentar este fenómeno.

También se incluye una propuesta de reforma a los servicios públicos, enfocada en modificar el esquema de tarifas de energía, agua y aseo. Dentro de este apartado se menciona el reconocimiento del acceso al agua como derecho fundamental.

En el ámbito político, la iniciativa contempla ajustes al sistema electoral, con el objetivo de introducir cambios en su funcionamiento. Entre ellos, se plantea fortalecer la independencia de las autoridades electorales y modificar algunos aspectos de la organización de los procesos.

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Otro de los elementos expuestos se refiere a las instituciones económicas, en particular al papel del Banco de la República. La propuesta sugiere revisar su rol en la política económica, especialmente en lo relacionado con el control de la inflación y su impacto en el crecimiento.

En materia social, el planteamiento incluye el reconocimiento de la educación preescolar como un derecho, junto con la posibilidad de priorizar recursos para la atención de la niñez dentro del presupuesto público.

Asimismo, se menciona el acceso a la educación superior como derecho, lo que implicaría eventuales cambios en el sistema de financiación, cobertura y permanencia en las instituciones educativas.

Gustavo Petro pide marchar en contra del alza en las tasas de interés

El llamado a movilizaciones también se relaciona con las decisiones del Banco de la República frente a las tasas de interés, que se han mantenido en niveles elevados como parte de la estrategia para controlar la inflación. Desde el Gobierno se cuestiona el impacto de estas medidas sobre el acceso al crédito y la reactivación económica.

Petro insiste en que las altas tasas afectan directamente a sectores productivos y a los ciudadanos, al encarecer préstamos de vivienda, consumo e inversión. En ese contexto, plantea la necesidad de revisar el papel del emisor dentro de la política económica del país.

Este pulso entre el Ejecutivo y el Banco de la República se suma a los motivos detrás de las marchas del Primero de Mayo, que no solo respaldan la propuesta de constituyente, sino que también buscan expresar inconformidad frente al costo del dinero y sus efectos en la economía cotidiana.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.

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