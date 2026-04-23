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Entre los puntos mencionados está el endurecimiento de las penas por corrupción, delito que, según lo planteado, tendría sanciones más severas y cumplimiento en centros carcelarios. La medida se presenta como parte de una estrategia para enfrentar este fenómeno.

También se incluye una propuesta de reforma a los servicios públicos, enfocada en modificar el esquema de tarifas de energía, agua y aseo. Dentro de este apartado se menciona el reconocimiento del acceso al agua como derecho fundamental.

En el ámbito político, la iniciativa contempla ajustes al sistema electoral, con el objetivo de introducir cambios en su funcionamiento. Entre ellos, se plantea fortalecer la independencia de las autoridades electorales y modificar algunos aspectos de la organización de los procesos.

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Otro de los elementos expuestos se refiere a las instituciones económicas, en particular al papel del Banco de la República. La propuesta sugiere revisar su rol en la política económica, especialmente en lo relacionado con el control de la inflación y su impacto en el crecimiento.

En materia social, el planteamiento incluye el reconocimiento de la educación preescolar como un derecho, junto con la posibilidad de priorizar recursos para la atención de la niñez dentro del presupuesto público.

Asimismo, se menciona el acceso a la educación superior como derecho, lo que implicaría eventuales cambios en el sistema de financiación, cobertura y permanencia en las instituciones educativas.