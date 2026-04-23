El presidente Gustavo Petro salió a desmentir versiones que lo vinculan sentimentalmente con Juliana Guerrero y otras funcionarias de su gobierno, en medio de un creciente escándalo por los recientes señalamientos de Angie Rodríguez. El mandatario reaccionó luego de que estas insinuaciones tomaran fuerza tras declaraciones públicas que dejaron dudas sobre su vida privada.

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Al respecto, Petro respondió de forma directa a los rumores y rechazó cualquier relación con las personas mencionadas. “Si el poder se mete en la intimidad se muere la libertad humana”, enfatizó el jefe de Estado en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Petro responde a rumores de relaciones con mujeres de su Gobierno

El pronunciamiento se dio luego de que la gerente del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, hiciera comentarios que insinuaban cercanía entre el presidente y algunas mujeres de su entorno, entre ellas Juliana Guerrero. Aunque no entregó detalles concretos, sus palabras avivaron la controversia en medios y redes.

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En entrevistas a funcionarios públicos del gobierno, periodistas han sugerido relaciones sentimentales mías con las personas que se mencionan. No hablo de mi vida sentimental sino de acuerdo a mi decisión libre. Si el poder se mete en la intimidad se muere la libertad humana.… — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 23, 2026

Frente a ese escenario, Petro insistió en separar su vida personal de su rol como mandatario. “No hablo de mi vida sentimental, sino de acuerdo a mi decisión libre”, afirmó, dejando claro que no abordará públicamente aspectos íntimos más allá de lo que considere necesario.

El primer mandatario fue más allá y negó de forma categórica cualquier relación sentimental con las personas señaladas. “He decidido libremente contarle a la sociedad colombiana que ninguna de las personas mencionadas en la entrevista con la actual funcionaria Angie Rodríguez ha tenido o tiene alguna relación sentimental conmigo”, puntualizó.

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Cabe mencionar que Rodríguez también ha hablado de una supuesta red de corrupción que involucraría a varias personas cercanas al Ejecutivo, lo que ha amplificado el impacto de sus declaraciones.

En ese señalamiento también aparecieron nombres como el del director de la UNGRD, Carlos Carrillo, y el jefe de despacho, José Raúl Moreno, lo que ha convertido el episodio en un asunto político de mayor alcance.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.