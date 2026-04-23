El silencio del presidente Gustavo Petro ante las explosivas declaraciones de Angie Rodríguez, quien fuera una de sus colaboradoras más cercanas, ha empezado a generar una ola de cuestionamientos. Mientras la directora del Fondo de Adaptación denuncia una red de extorsión y espionaje en el corazón del Gobierno, el mandatario ha preferido volcar su actividad en redes sociales hacia temas de economía y entretenimiento.

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La postura del jefe de Estado no pasó desapercibida para el periodismo nacional. Néstor Morales, director de Mañanas Blu, lanzó una dura crítica por la falta de una respuesta oficial contundente ante señalamientos que involucran a figuras de alto nivel como Carlos Carrillo y Juliana Guerrero.

Morales resaltó que, a pesar de la gravedad de lo revelado por Rodríguez —quien asegura que teme por su vida y la de su hijo—, el presidente ha mantenido una agenda mediática alejada del conflicto interno que sacude a su administración.

Hasta el momento, la única voz del Ejecutivo que se ha referido tangencialmente al tema es la de Augusto Rodríguez, director de la UNP. Según Morales, la respuesta ha sido mínima, limitándose a confirmar que cuando Angie Rodríguez dirigía el Dapre solicitó reforzar su esquema de seguridad debido al ambiente de “mucho personal y mucho chisme” que rodeaba su gestión.

Para los analistas, el mutismo de Petro resulta llamativo dada la naturaleza de las acusaciones: un presunto concierto para delinquir y una guerra interna por el control de la burocracia estatal. Mientras el “ventilador” de Rodríguez sigue encendido y aportando chats a la Fiscalía, el país espera una posición clara del hombre que lidera la Casa de Nariño.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.