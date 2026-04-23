El Congreso de la República citó a un debate de control político al ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, y al director de la UNGRD, Carlos Carrillo, en medio de las denuncias hechas por la funcionaria Angie Rodríguez.

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La citación fue radicada por el representante Eduar Triana, quien solicitó explicaciones formales frente a las denuncias y pidió que se aclare el manejo de los recursos públicos y los hechos señalados dentro del Gobierno.

El debate busca que ambos funcionarios respondan por los señalamientos que han surgido en torno a presuntas irregularidades dentro de entidades del Estado, así como por el manejo de situaciones internas que han escalado a nivel político.

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¿Cuáles son los señalamientos de Angie Rodríguez contra Carrillo y Juliana Guerrero?

Uno de los ejes del debate apunta a la destinación de cerca de 1 billón de pesos por parte de la UNGRD para obras en La Mojana, una región afectada cada año por inundaciones. La citación busca aclarar si estos recursos están dirigidos a soluciones de fondo o si persisten vacíos en la planeación que limiten su impacto sobre más de 30.000 habitantes.

También se cuestiona la postura de Carlos Carrillo frente a la posibilidad de incorporar una misión internacional de seguimiento. El congresista que impulsó el debate pidió explicaciones sobre la negativa a este mecanismo de vigilancia externa, clave para reforzar la transparencia y el control del gasto público.

Otro punto crítico es el contrato conocido como la “ruta del arroz”, por un valor de $36.211 millones, que hoy mantiene en tensión al Fondo de Adaptación. El proyecto, pensado para reactivar la economía en La Mojana, enfrenta dudas por retrasos, posibles favorecimientos y disputas internas que afectan su ejecución, según recogió Blu Radio.

En este caso aparece el nombre de Juliana Guerrero, debido a la relación del contrato con una Fundación San José cuestionada por la expedición de títulos irregulares, entre ellos el de Guerrero. Este vínculo encendió alertas sobre la trazabilidad de los procesos y las conexiones entre decisiones contractuales y actores del sector educativo.

Además, Rodríguez cuestionó el rol de Guerrero en el Ministerio de Educación, por su presunta participación en decisiones administrativas bajo cuestionamiento. Las denuncias indican que su rol dentro de ciertos procesos estaría bajo revisión, especialmente por la forma en que se habrían adoptado algunas determinaciones.

Estos elementos serán abordados en el debate, donde se espera que el director de la UNGRD entregue explicaciones puntuales sobre el uso de los recursos, los contratos bajo observación y las decisiones que hoy están bajo escrutinio.

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