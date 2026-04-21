Una entrevista de Angie Rodríguez, actual directora del Fondo de Adaptación, quien fue considerada mano derecha del presidente Gustavo Petro, desató polémica al revelar un presunto plan para sacarla del Ejecutivo y tensiones internas en altos niveles de poder.

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Durante el diálogo con Semana, la funcionaria afirmó que existe un grupo de al menos 20 personas dentro del Ejecutivo que estaría articulando acciones para sacarla del puesto.

Rodríguez también aseguró que tiene en su poder conversaciones que, según ella, evidencian el plan en su contra. En ese contexto, señaló directamente al director de la UNGRD, Carlos Carrillo, con quien mantiene un fuerte enfrentamiento y cuyos desacuerdos ya derivaron en acciones judiciales de parte y parte ante la Fiscalía y la Procuraduría.

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“Un día, cuando estaba en una sesión de Gestión del Riesgo con el señor presidente, me llegó un mensaje de un número desconocido donde me informaron: ‘Directora, tengo información sobre Carlos Carrillo y la manera como ellos están confabulados para atacarla”, indicó.

En su relato, Rodríguez también vinculó a Raúl Moreno (actual jefe de despacho presidencial), Juliana Guerrero y Mariela Barragán dentro de las disputas internas que rodean su situación. Sobre Guerrero, aseguró que previamente había advertido irregularidades en su hoja de vida, lo que habría profundizado los choques dentro del Gobierno y aumentado las tensiones en su contra.

Angie Rodríguez habló de supuesto espía en la entidad que dirige

Uno de los puntos más delicados de sus declaraciones tiene que ver con la supuesta presencia de un infiltrado dentro del Fondo Adaptación y de una estrategia de la que, según ella, Carrillo se habría referido como un “Caballo de Troya”.

La exdirectora del Dapre también hizo referencia a presiones internas y disputas entre funcionarios, un panorama que coincide con episodios recientes de divisiones dentro del gabinete presidencial.

Rodríguez, quien ocupó un rol clave en la Presidencia, salió del Dapre, en medio de diferencias internas y cambios constantes en el gabinete, una característica que ha marcado la administración en los últimos meses.

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