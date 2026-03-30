El ‘zar del contrabando’ en Colombia, Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’, no operaba solo. Una investigación revelada por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol puso al descubierto una red de corrupción que escalaría hasta las más altas esferas de la Policía Nacional y, presuntamente, tocaría las puertas de la Presidencia de la República.

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El eje del escándalo es el capitán Faudel Salazar, exjefe de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) en Cartagena, quien fue capturado recientemente. Salazar es señalado de manejar un complejo esquema de extorsiones donde, a través de intermediarios, se recogía dinero de locales y bodegas en la capital de Bolívar para permitir el ingreso de mercancía ilegal.

Tras ser trasladado al Cauca, la Fiscalía interceptó el celular de Salazar, captando conversaciones donde el oficial afirma con resentimiento que él “se portó bien con todos los jefes”. Sin embargo, lo más grave es su amenaza de revelar cómo se recoge el dinero ilegal que, según sus palabras, “le llega a Bogotá al director”. Aunque no precisa si se refiere al director general de la institución o al de la Polfa, el testimonio siembra una duda razonable sobre la cadena de mando.

El expediente menciona al entonces coronel Heiner Puentes, de quien alias ‘Papá Pitufo’ se refiere como una “persona correcta” para sus intereses. Según un agente encubierto infiltrado en la organización, el poder de la red era tal que a ciertos funcionarios “no los movía nadie”, ni siquiera el ministro de Defensa.

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El agente fue más allá al declarar ante la Fiscalía que existían vínculos con “personas cercanas al señor presidente” y mencionó directamente a la primera dama para justificar la inamovilidad de fichas clave en puestos aduaneros. En uno de los audios más comprometedores, se escucha a ‘Papá Pitufo’ afirmar que desde la Presidencia “reciben tan bien”, lo que facilitaría el flujo del contrabando en el país.

Este nuevo capítulo de corrupción pone en jaque la narrativa de transparencia del Gobierno y obliga a la Inspección de la Policía a dar explicaciones sobre el manejo de la Polfa durante el 2023, mientras los implicados se preparan para testificar ante la justicia.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.