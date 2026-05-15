El pasajero señalado por una presunta agresión ocurrida en un vuelo de Avianca entre Bogotá y Madrid rompió el silencio y negó las acusaciones en su contra. El caso provocó que el avión regresara a la capital colombiana y terminó con la intervención de las autoridades dentro de la aeronave.

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Según reveló el diario El Tiempo, el hombre identificado como César Augusto Rodríguez Muñoz, ciudadano colombo-español de 52 años, aseguró que el día de los hechos se encontraba bajo los efectos del alcohol y medicamentos ansiolíticos. “Los aviones a mí me dan pánico; la verdad no sé lo que pasó, no me acuerdo de nada”, afirmó.

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Rodríguez Muñoz también rechazó la denuncia por presunta agresión y aseguró que todo “es una mentira”. Incluso, sostuvo que nunca ha tenido relaciones con mujeres. “Lo que están diciendo de una agresión sexual es todo una mentira, empezando porque yo soy gay”, declaró al medio citado.

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El señalado pasajero reconoció que sí había consumido alcohol antes del vuelo y ofreció disculpas por su comportamiento, aunque insistió en que no existen pruebas que sustenten la denuncia. “Y si me emborraché, pues sí, pido perdón, pero yo no he hecho nada de esas cosas porque eso no está demostrable”, agregó.

#ACTUALIDAD | Avianca demandó por daños y perjuicios al pasajero que hizo regresar a Bogotá el vuelo AV10, rumbo a Madrid, tras protagonizar un incidente a bordo, que incluyó una presunta agresión sexual contra una pasajera. La aerolínea reportó pérdidas superiores a USD 40.000.… pic.twitter.com/6UUCmCFLJM — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 13, 2026

Frente a estos hechos, Avianca reiteró su política de “cero tolerancia” contra comportamientos que pongan en riesgo la seguridad o tranquilidad de pasajeros y tripulación. La empresa prepara una demanda civil por daños y perjuicios que superarían los 40.000 dólares, equivalentes a cerca de 150 millones de pesos, debido a los costos operacionales y la reprogramación del vuelo afectado con 276 pasajeros.

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