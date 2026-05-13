Momentos de máxima tensión se vivieron en el Aeropuerto El Dorado cuando un pasajero de un vuelo con destino a Madrid, España, tuvo que ser retirado a la fuerza por la Policía Nacional. El incidente, ocurrido el pasado 11 de mayo pero viralizado en las últimas horas, quedó registrado en videos que muestran el momento exacto en que las autoridades intervienen dentro del avión.

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En las imágenes se observa cómo dos uniformados llegan hasta la última fila de la aeronave para esposar a un hombre que vestía camisa rosada. Mientras los demás pasajeros observaban atónitos, el sujeto fue escoltado hacia la salida bajo estrictas medidas de seguridad.

De acuerdo con versiones de testigos difundidas en redes sociales, el pasajero se encontraba aparentemente bajo los efectos del alcohol. Las denuncias señalan que el hombre habría acosado a una mujer y, posteriormente, realizado actos obscenos desde su propio asiento, lo que obligó a la tripulación a solicitar la intervención inmediata de la Policía.

Fuentes de la institución le confirmaron a El Tiempo que el hombre fue trasladado a un Centro de Traslado por Protección (CTP) y se le aplicó un comparendo basado en la Ley 1801 de 2016. La multa se impuso específicamente por “perturbación en medios de transporte público y actos obscenos” que afectaron la tranquilidad de los ocupantes.

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#DEPRAVADO 🚨 Un vuelo que cubría la ruta Bogotá-Madrid tuvo que regresar al Arpto/El Dorado debido al comportamiento de un pasajero disruptivo. Se supo que el sujeto, quien al parecer se encontraba borr@cho, habría acos@do a una mujer y posteriormente se m@sturbó en su asiento. pic.twitter.com/mmhZPjN8We — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) May 12, 2026

Aunque en redes sociales se rumoró que el avión tuvo que regresar a la pista tras haber iniciado el vuelo, ni Migración Colombia ni la Aerocivil tienen registros de tal maniobra. Todo indica que el procedimiento se realizó antes de que la aeronave despegara hacia territorio europeo.

Hasta el momento, la aerolínea involucrada no ha emitido un pronunciamiento oficial, y la identidad del pasajero disruptivo permanece bajo reserva de las autoridades. El video sigue acumulando miles de reproducciones, alimentando el debate sobre la seguridad y el consumo de alcohol en vuelos internacionales.

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