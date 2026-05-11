La muerte de las figuras públicas siempre son centro de atención por lo que una referencia sobre el cantante Poncho Zuleta quedó bajo lupa por el fuerte mensaje de una persona que se declaró como su seguidor.

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“No soy uribista, no soy petrista”, comenzó el hombre en un video replicado desde la cuenta de Instagram @vallenatosymasna, antes de reconocer su admiración al artista vallenato y plantear el eventual escenario de la muerte del hombre que ha tenido problemas de salud en los últimos años.

Si bien es clave aclarar que el veterano cantante no ha tenido ninguna clase de molestia que recientemente se haya hecho pública, lo cierto es que el video se viralizó debido a una impactante amenaza.

El reconocido fanático dejó sobre la mesa una fuerte decisión y medida que no pasó desapercibida en las redes sociales, al dar a entender que no quisiera verse en una realidad sin el ícono colombiano.

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“Qué hago yo en el mundo sin Poncho Zuleta. Si el hombre se muere, yo me clavo mi ‘….onazo’ inmediatamente”, indicó el hombre, que aseguró que esa determinación ya la conoce su esposa.

Precisamente, al destacar su admiración al cantante, fue contundente al exponer que no considera que haya ninguno de los otros artistas que se acerque al legado de su ídolo.

“Los Díaz, Silvestre, eso no es música de nosotros. Nosotros somos es ‘zuletistas'”, sentenció el hombre en un video que se hizo viral debido a las fuertes palabras que soltó ante cámaras.

Precisamente, varias de las personas que comentaron la mencionado publicación hicieron énfasis en la necesidad de ofrecerle atención especial a una persona que lanza semejante amenaza en público.

De hecho, Pulzo no comparte como tal el video en este caso para no replicar el duro mensaje, pero sí pone el tema en la mira del público para plantear un delicado asunto de salud pública.

Lejos de lo folclórico que parezca una afirmación de ese estilo o del cariño que se tenga por alguien, pretender que alguien exprese deseos de hacerse daño y no prestarle apoyo puede ser una decisión desafortunada a futuro.

Sin embargo, quienes lo graban, no parecen ofrecerle consuelo al hombre que parece estar alicorado en medio de su mensaje ante cámaras, que deja en evidencia el cuidado por la salud mental en Colombia como un tema de interés.

¿Cómo ayudar al cuidado de alguien que amenaza con hacerse daño?

Actuar con rapidez y empatía es fundamental para proteger la vida de quien atraviesa una crisis emocional severa.

Cuando una persona amenaza con lastimarse, la intervención inmediata puede prevenir una tragedia irreversible mediante pasos concretos:

Mantener la calma: escuchar sin juzgar, permitiendo que la persona exprese su dolor sin interrumpirla ni minimizar sus sentimientos o problemas actuales.

escuchar sin juzgar, permitiendo que la persona exprese su dolor sin interrumpirla ni minimizar sus sentimientos o problemas actuales. Preguntar directamente: no temer en preguntar si tiene planes de hacerse daño; hablar sobre el tema no induce al acto, sino que abre una puerta al desahogo.

no temer en preguntar si tiene planes de hacerse daño; hablar sobre el tema no induce al acto, sino que abre una puerta al desahogo. Eliminar medios letales: retirar objetos punzantes, medicamentos o armas que puedan facilitar una acción impulsiva mientras la crisis se encuentra en su punto máximo.

retirar objetos punzantes, medicamentos o armas que puedan facilitar una acción impulsiva mientras la crisis se encuentra en su punto máximo. No dejar sola a la persona: acompañar al individuo en todo momento hasta que llegue ayuda profesional o puedan trasladarlo a un centro de salud.

En el ámbito político colombiano, figuras como la senadora Angélica Lozano y representantes de diversos partidos han impulsado leyes para fortalecer la salud mental. La Ley 1616 de 2013 es el referente principal en Colombia para garantizar el derecho a la salud mental de los ciudadanos.

Desde el Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud y Protección Social ha habilitado líneas de atención gratuitas para brindar apoyo psicológico inmediato en situaciones de riesgo. Estas líneas funcionan las 24 horas y son atendidas por profesionales especializados en contención de crisis.

Organismos como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) enfatizan que el apoyo social es un factor protector determinante. La prevención del suicidio requiere un esfuerzo coordinado entre familias, personal médico y políticas públicas efectivas y financiadas.

Si la situación es inminente, llame a la Línea de Emergencias 123 en Colombia o acuda al servicio de urgencias más cercano para una evaluación psiquiátrica. La intervención oportuna salva vidas y permite iniciar procesos de recuperación duraderos y estables.

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