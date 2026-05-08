El misterio sobre la vida extraterrestre y los fenómenos aéreos no identificados (UAP) acaba de dar un paso histórico hacia la luz. Este viernes 8 de mayo de 2026, el Departamento de Guerra de Estados Unidos cumplió la promesa del presidente Donald Trump y habilitó un portal oficial con documentos, fotos y videos que estuvieron bajo llave durante décadas.

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A través de la página war.gov/ufo, el Gobierno estadounidense publicó un catálogo inicial de 162 archivos que incluyen registros de la NASA, el FBI y agencias de inteligencia, detallando encuentros cercanos que van desde la década de 1940 hasta el pasado año 2025.

Entre lo más impactante del paquete desclasificado se encuentran imágenes de las misiones Apolo XII y XVII. Por primera vez, el público puede leer las comunicaciones de 1972 donde pilotos reportan fragmentos “sumamente brillantes” flotando cerca de las naves.

Incluso, un registro del Comando Indo-Pacífico describe un objeto con “forma de balón de fútbol” detectado cerca de Japón. Asimismo, se reveló una imagen captada por un operador militar en 2025 sobre el espacio aéreo africano, lo que confirma que estos avistamientos son un fenómeno actual y constante.

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La decisión de abrir estos archivos no estuvo libre de polémica política. El proceso se aceleró después de un cruce de declaraciones entre el actual presidente y el exmandatario Barack Obama.

Obama había declarado en un pódcast que estos fenómenos “son reales”, aunque negó tener pruebas de instalaciones secretas. Ante esto, Trump lo acusó de revelar información clasificada y decidió adelantarse publicando todo el catálogo para demostrar una supuesta “transparencia total” de su administración.

1947: Un buscador de minerales en Oregón describió discos voladores de 30 pies de diámetro que se movían a velocidades imposibles y de forma silenciosa.

1999: El FBI captó objetos no identificados cerca de aviones militares durante las celebraciones de Año Nuevo.

2023: Agentes federales reportaron por separado haber visto “órbitas naranjas” que emitían esferas rojas más pequeñas en el cielo.

La NASA, bajo la dirección de Jared Isaacman, aplaudió la medida asegurando que la búsqueda de conocimiento sobre los secretos del universo debe ser un libro abierto. El portal promete actualizaciones continuas a medida que se resuelvan nuevos casos de anomalías detectadas por la oficina AARO.

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