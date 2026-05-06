Un niño mexicano de apenas 10 años, conocido como ‘David da Vinci’, llamó la atención internacional por su alto coeficiente intelectual y su rápido avance en áreas como la tecnología y la programación.

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El menor, cuyo nombre real es Edgar David Camacho, cuenta con un coeficiente intelectual de 162, cifra que supera ampliamente el promedio y que incluso se ubica por encima del atribuido a figuras como Albert Einstein.

Su historia comenzó a destacar durante la pandemia, cuando su familia notó que aprendía a un ritmo distinto al de otros niños. Esto llevó a que fuera evaluado con pruebas especializadas que confirmaron sus altas capacidades.

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Actualmente, el niño estudia en un sistema educativo internacional en línea que le permite avanzar según su nivel de conocimiento y no por edad. Además, domina varios idiomas, entre ellos español, inglés, francés y alemán, y continúa ampliando sus habilidades.

¿Qué disciplinas estudia ‘David Da Vinci’, niño genio mexicano?

Entre sus principales intereses se encuentran la inteligencia artificial, la computación cuántica y el desarrollo tecnológico, áreas en las que ya trabaja con proyectos propios, incluido el desarrollo de una aplicación enfocada en niños.

El menor también explicó que no se considera un “genio”, pues cree que ese reconocimiento se construye con los años y con aportes reales a la humanidad. A pesar de su nivel intelectual, mantiene actividades propias de su edad, como jugar, nadar y compartir con otros niños.

“No me gusta que me comparen con grandes genios como Albert Einstein. Ellos se llaman genios porque hicieron cosas geniales. Quizás yo sea un genio cuando tenga unos 70 o 60 años, cuando haya hecho algo por la humanidad”, indicó el menor en diálogo con Noticias Caracol.

Uno de sus próximos pasos es continuar su formación en Europa, ya que se prepara para ingresar a una escuela de programación en Alemania, donde espera fortalecer sus conocimientos y avanzar en su carrera académica.

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