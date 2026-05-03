Un ataque sorpresivo durante un matrimonio en Maidstone, Kent (Inglaterra), desató una controversia global luego de la difusión de un video viral, replicado por la cuenta de X de Actualidad Mundo en un caso registrado por Daily Mail. Antonia ‘Toni’ Eastwood, de 49 años, lanzó pintura negra contra el vestido de novia de su cuñada, Gemma Monk.

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El acto ocurrió minutos antes de que la novia caminara hacia el altar para dar el “sí”. La agresión causó un impacto inmediato entre los invitados y provocó una condena judicial que obligó a Eastwood a explicar sus motivos.

Antonia Eastwood justificó su comportamiento basándose en un incidente que supuestamente sucedió tres años antes. La mujer sostiene que existió una deuda pendiente de carácter personal que motivó su violenta e impulsiva reacción el día de la boda.

“Ella intentó arruinar mi boda primero”, declaró Eastwood ante los medios de comunicación. Según su versión, Monk intentó hacerla tropezar deliberadamente mientras ella caminaba por el pasillo nupcial durante su propia ceremonia de matrimonio celebrada hace tres años.

Ashley Eastwood, hermano de la novia y pareja de la agresora, respaldó parcialmente el relato de su mujer. El hombre aseguró que existen pruebas visuales del supuesto sabotaje previo cometido por Gemma para afectar el momento de Toni.

“Podías ver que tenía el pie en el pasillo cuando Toni pasó”, afirmó Ashley sobre el incidente anterior. El hermano de la novia añadió que el trasfondo de la enemistad reside principalmente en sentimientos de envidia acumulados.

“Era un tema de celos, porque ella no se casaba y tampoco quería que yo estuviera con Toni”, sostuvo el hombre. Esta disputa familiar escaló hasta el punto de arruinar una celebración planeada durante meses por la pareja afectada.

Gemma Monk rechazó contundentemente las afirmaciones de su cuñada y negó haber intentado sabotear cualquier evento pasado. La novia argumentó que las acusaciones carecen de lógica física dada su estatura y la falta de pruebas reales.

“Es ridículo, soy muy baja como para hacerla tropezar. Miré el video y no pasó nada”, respondió la víctima. Monk solo admitió que la relación entre ambas siempre fue difícil y estuvo marcada por una tensión constante.

Los hechos se remontan a mayo de 2024, cuando Eastwood tomó pintura infantil que pertenecía a su hija para ejecutar el plan. Aunque nadie grabó el lanzamiento, las fotos de Monk cubierta de manchas negras conmovieron al mundo entero.

La novia mostró una resiliencia notable al no suspender el enlace matrimonial a pesar de la humillación pública. Ella logró asearse, consiguió una prenda de repuesto y contrajo nupcias dos horas después del traumático ataque de pintura.

Sin embargo, el daño psicológico resultó ser incalculable para Gemma, quien describió una pérdida total de su esencia luego del evento. Ella manifestó ante el juez que el ataque fragmentó su autoestima y su bienestar emocional.

“Esto cambió mi vida para siempre. Perdí mi dignidad, mis hábitos, y sentí que ya no era la misma persona”, confesó Monk. Ella añadió con dolor: “Esto convirtió el día más especial de mi vida en el peor recuerdo que jamás olvidaré”.

La agresión fue especialmente cruel debido a que Gemma enfrentaba un estado de salud muy frágil y una pérdida de peso severa. “Ella sabía por lo que estaba pasando y aun así decidió arruinar el día más importante de mi vida”, lamentó.

El caos impidió que los recién casados disfrutaran su luna de miel programada en las Maldivas. La novia explicó que cancelaron el viaje porque emocionalmente “no estaba en condiciones de viajar” tras el escándalo vivido en Kent.

La justicia británica condenó a Antonia Eastwood a 10 meses de prisión en suspenso y 160 horas de servicios comunitarios. También deberá pagar una compensación económica a la víctima por los daños materiales y morales causados.

Eastwood expresó arrepentimiento público por su conducta, alegando que actuó bajo un estado de ceguera emocional. “Me avergüenzo de lo que hice. No soy así, nunca tuve problemas con la policía”, aseguró la mujer sentenciada.

La ruptura entre los parientes parece definitiva y Ashley Eastwood confirmó que abandonarán la localidad para evitar nuevos encuentros. “No vamos a volver nunca más a Kent”, indicó el hermano de la novia y pareja de la agresora sobre el futuro familiar.

Gemma Monk y su esposo esperan llevar una nueva ceremonia privada para sanar las heridas del pasado. “Queremos volver a casarnos y, tal vez, así podamos celebrar de verdad”, sentenció la mujer con la esperanza de olvidar aquel desastre.

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