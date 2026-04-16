En medio de casos inauditos a nivel mundial, la vida de Claire Titterington, una dinámica profesora de educación física en Blackpool (Inglaterra), dio un giro trágico y radical tras un incidente que inicialmente parecía menor, según contó en el diario The Sun de ese país.

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Hace cinco años, un accidente automovilístico aparentemente simple, donde otro vehículo la golpeó por detrás, fracturó su mano y su nariz. Sin embargo, aquel impacto físico y el estrés derivado del choque actuaron como un interruptor biológico.

Lo que comenzó como una colisión común terminó desencadenando el angioedema hereditario, una condición genética extremadamente rara que la ha dejado postrada en cama y, en ocasiones, temporalmente ciega.

Esta enfermedad, conocida por sus siglas en inglés como HAE, se manifiesta mediante ataques severos de inflamación en diversas partes del cuerpo. Para Claire, de 37 años, los brotes ocurren al menos una vez al mes, transformando su rostro de tal manera que ni siquiera sus conocidos más cercanos logran identificarla. Así la replica la cuenta de Instagram de Upsocl Positive.

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La magnitud de la hinchazón es tan profunda que su identidad física se desvanece por completo bajo capas de líquido acumulado. Ella describe este proceso con una crudeza desgarradora, señalando la pesadez extrema que siente en su cabeza cada vez que ocurre un episodio.

“Una vez que ataca, la hinchazón es increíblemente profunda y pesada”, relata la docente al describir la progresión de sus síntomas. La piel se tensa a tal grado que adquiere un brillo artificial, y el fluido se desplaza por su rostro de forma agresiva.

Claire explica con detalle la pérdida de su visión durante estas crisis: “Mis ojos se hinchan hasta que quedo ciega y mi piel se aprieta tanto que brilla”. Cuando la inflamación alcanza la zona ocular, la presión es tan fuerte que sus párpados se cierran totalmente, impidiéndole ver cualquier cosa hasta que el cuerpo comienza a drenar el líquido de forma natural.

Vivir con angioedema hereditario no es solo un desafío estético o externo; la parte interna de la enfermedad es, según su testimonio, mucho más debilitante. “Siento como si mi cabeza se hubiera cuadruplicado en tamaño y, entre el peso físico del líquido y la forma en que enmascara todo mi rostro, la transformación es extrema”, explica.

Esta es una imagen de Titterington replicada por la cuenta de Instagram de Upsocl.

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Claire padece inflamaciones en el abdomen que le provocan dolores comparables a calambres violentos, dejándola doblada de dolor y confinada a su habitación. Esta situación ha destruido la vida activa que llevó durante más de 15 años liderando departamentos de deportes.

“Me arrebató mi identidad física por completo. Solía ser la persona más activa del lugar, pero ahora apenas puedo caminar sin quedarme sin aliento”, confiesa con tristeza.

El diagnóstico médico llegó después de un largo y aterrador camino de incertidumbre. Los doctores le explicaron que el trauma físico del accidente de tráfico probablemente “sacó a la superficie” una condición que había estado latente en su organismo durante toda su vida.

Al principio, Claire intentó ignorar los síntomas, pensando que todo estaba en su cabeza. Sin embargo, la primera vez que su rostro se deformó de manera alarmante, tuvo que acudir a urgencias, donde el personal médico la atendió de inmediato al confundir su estado con una reacción alérgica grave y potencialmente mortal.

Uno de los momentos más impactantes de su travesía ocurrió en el hospital, cuando una enfermera que la conocía personalmente pasó junto a su camilla sin reconocerla. Solo cuando la profesional revisó el nombre en la tabla médica se dio cuenta de que la paciente bajo aquella inflamación masiva era Claire.

“Lo peor era intentar dormir sabiendo que la hinchazón siempre alcanza su punto máximo por la mañana”, recuerda la profesora. Durante 18 meses, fue hospitalizada en 10 ocasiones, llegando a pasar hasta 20 días seguidos en una sala mientras los especialistas buscaban una respuesta coherente.

¿En qué consiste un angioedema hereditario?

Fue apenas a inicios de 2026 cuando finalmente recibió el nombre de su padecimiento. El angioedema hereditario es causado por la deficiencia de una proteína específica en la sangre, lo que provoca que el líquido se filtre hacia los tejidos circundantes.

La estadística es que lo padecen una personas entre 50.000 personas, según el estándar global aceptado por la comunidad científica y organizaciones como la British Society for Immunology para definir la rareza del angioedema hereditario (AEH).

A diferencia de las alergias comunes, este trastorno no responde a los tratamientos estándar con antihistamínicos o esteroides intravenosos. Los desencadenantes pueden variar desde la ansiedad y el estrés hasta infecciones o cambios hormonales, lo que convierte la vida cotidiana en un campo minado de riesgos constantes.

Actualmente, Claire sigue un plan de tratamiento estricto que incluye inyecciones que ella misma debe administrarse para controlar los niveles de proteína en su sistema. A pesar de tener un diagnóstico claro, el peso emocional de padecer una enfermedad que pone en riesgo la vida es constante.

“Me sentí aliviada de tener un nombre para esto, pero entumecida. Saber que pone en peligro la vida y que la altera es un peso enorme de llevar”, afirmó.

Ella ha decidido romper el silencio para concienciar a la sociedad sobre lo que significa vivir con una dolencia crónica invisible pero devastadora. Su objetivo es que se comprenda que esto no se trata solo de los días en que está visiblemente inflamada, sino de la batalla mental constante y los efectos secundarios que han transformado su existencia.

“Quiero que la gente entienda el costo de una enfermedad crónica”, afirma con firmeza al concluir su relato. Para ella, el impacto va más allá de la apariencia; se trata de la pérdida de la autonomía y de la lucha por aceptar que su vida, tal como la conocía, ha sufrido una reforma total e irreversible.

“No es solo el cansancio o la falta de aire, es el duelo por la vida activa que amé durante 15 años”. Hoy, Claire busca ser una voz para otros pacientes de HAE, recordándoles que, aunque la enfermedad sea “un cambio de vida completo”, el primer paso para enfrentarla es tener un diagnóstico certero.

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