En las últimas horas circula una grabación de la tarotista Karen Caro, quien desde sus redes sociales advirtió sobre un posible terremoto en Colombia que tendría lugar en los próximos meses.

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(Vea también: Vidente habría predicho una tragedia aérea en Colombia que dejaría personas afectadas: “Un siniestro”)

Caro suele publicar predicciones teniendo en cuenta el movimiento de barras de radiestesia, las cuales usa para detectar energías y les hace preguntas. En ese sentido, indagó sobre un fuerte sismo que podría afectar a Medellín y otras ciudades del país.

Según el pronóstico, el evento sísmico se podría dar en los próximos días o en el transcurso de los próximos meses y no se estableció una fecha específica, según la angeóloga.

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Además, Caro aseguró que México también podría ser afectado en el mismo sentido y no descarta que en Latinoamérica se presenten eventos similares y deben prepararse para “los movimientos de la tierra”.

“La pregunta era si va a haber un terremoto fuerte en Colombia: ‘dicen que sí’. Bogotá no será una ciudad tan afectada, Medellín sí, y en México también deben prepararse para eso según las barras de radiestesia”, indicó Caro.

¿Un temblor o terremoto se puede predecir?

Cabe aclarar que se trata de una posibilidad y que, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), los terremotos o temblores no se pueden predecir y la entidad recomienda seguir e informarse de fuentes oficiales y mantener la calma.

Sin embargo, el SGC aclara que sí se puede estar preparado y aplicar medidas básicas de autoprotección. Durante un movimiento telúrico, la entidad aconseja ubicarse en zonas seguras dentro de la vivienda, como debajo de mesas resistentes o junto a columnas, y alejarse de ventanas, vidrios y objetos que puedan caer.

En ningún caso se debe correr, ya que esto aumenta el riesgo de accidentes. Si la persona se encuentra en la calle, lo más seguro es mantenerse lejos de edificaciones, postes y cables eléctricos. En caso de ir conduciendo, se sugiere detener el vehículo en un lugar seguro, evitando puentes o túneles.

Después del sismo, el organismo recomienda evacuar con precaución, revisar posibles daños estructurales y estar atento a réplicas. También insiste en no difundir información sin verificar y seguir únicamente canales oficiales.

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