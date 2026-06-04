(Vea también: Preocupante predicción de Baba Vanga para 2026, que tiene que ver con la IA)

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La vidente búlgara, fallecida en 1996, suele ser mencionada cada vez que ocurre algún acontecimiento de alcance global. En esta ocasión, usuarios de internet retomaron una supuesta predicción que habla de desastres naturales y alteraciones climáticas que afectarían a varios países, a partir de 2026, según recogió Blu Radio.

El interés por estas versiones aumentó después de que la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la ONU alertaran sobre la llegada del fenómeno denominado ‘Súper niño’ en los próximos meses, un escenario que podría intensificar sequías, lluvias torrenciales, inundaciones y olas de calor en distintas regiones del mundo.

A esto se le suma la preocupación de científicos por el debilitamiento de la plataforma de hielo que sostiene el Thwaites, denominado ‘glaciar del fin del mundo’, ubicado en la Antártida.

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ONU advirtió sobre fenómeno del Súper Niño

Las alertas internacionales no están relacionadas con profecías, sino con observaciones científicas sobre distintos fenómenos que actualmente son objeto de seguimiento. De acuerdo con la OMM, existe un 80 % de probabilidad de que fenómeno de El Niño se establezca entre junio y agosto de 2026, mientras que la posibilidad de que continúe hasta noviembre supera el 90 %.

La organización explicó que este fenómeno podría favorecer temperaturas por encima de lo normal en gran parte del planeta y aumentar la ocurrencia de eventos extremos. Entre los posibles efectos se encuentran periodos prolongados de sequía, lluvias intensas, inundaciones, incendios forestales y olas de calor más severas.

El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió a los gobiernos fortalecer los sistemas de alerta temprana y adoptar medidas de prevención ante los impactos que podrían sentirse en regiones de América, África, Asia y Oceanía.

Aunque no existe evidencia científica que relacione directamente las supuestas profecías de Baba Vanga con los procesos climáticos actuales, la coincidencia temporal impulsó una ola de comentarios en redes sociales. Muchos usuarios han vinculado las advertencias atribuidas a la vidente con los desafíos ambientales que enfrenta el planeta y con los riesgos que podrían derivarse del acelerado deshielo en algunas zonas polares.

El ‘Glaciar del fin del mundo’ que preocupa a los científicos

Más allá de las teorías y especulaciones, la preocupación de la comunidad científica también se concentra en el comportamiento del glaciar Thwaites, conocido como el ‘glaciar del fin del mundo‘. Esta enorme masa de hielo, ubicada en la Antártida Occidental, es considerada una de las más importantes del planeta debido a la cantidad de agua congelada que almacena y a su influencia sobre la estabilidad de la capa de hielo antártica.

Diversos estudios han advertido que su debilitamiento podría acelerar el aumento del nivel del mar durante las próximas décadas. Los expertos explican que el glaciar funciona como una barrera natural que ayuda a contener grandes volúmenes de hielo, por lo que cualquier deterioro significativo podría tener consecuencias para las poblaciones costeras en distintas partes del mundo.

Los países que podrían sentir con más fuerza los efectos de los cambios climáticos

Según los reportes internacionales, algunas de las zonas con mayor riesgo de registrar alteraciones climáticas incluyen países de Sudamérica, Centroamérica, el Cuerno de África, partes de Asia meridional, Indonesia y Australia. En estos territorios podrían presentarse cambios significativos en los patrones de lluvia y temperatura.

En el caso de Colombia, expertos han advertido que un episodio fuerte de El Niño puede favorecer periodos de menor precipitación en varias regiones, aumentar las temperaturas y elevar el riesgo de incendios forestales, además de afectar la disponibilidad de agua en algunos territorios.

Aunque la supuesta profecía de Baba Vanga volvió a despertar interés entre miles de personas, las advertencias emitidas por organismos internacionales se fundamentan en modelos climáticos, mediciones oceánicas y estudios científicos que buscan anticipar posibles impactos y permitir que los países adopten medidas preventivas con suficiente antelación.