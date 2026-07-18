El impacto del Mundial de Fútbol de 2026 no solo quedó reflejado en las canchas, sino también en los registros civiles de Colombia. Un reciente reporte de la Registraduría Nacional del Estado Civil evidenció que el nombre del delantero noruego Erling Haaland se ha convertido en una de las principales fuentes de inspiración para cientos de padres al momento de registrar a sus hijos.

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De acuerdo con cifras divulgadas por Asuntos Legales, del diario La República, en los últimos cinco años más de 600 personas han sido inscritas en el país con el nombre del atacante o con alguna de sus variantes, un fenómeno que habría tomado mayor fuerza durante el último año, coincidiendo con la creciente popularidad internacional del futbolista y la realización del Mundial de 2026.

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Las curiosas variantes de Haaland registradas en Colombia

El informe de la Registraduría muestra que los padres no solo optan por utilizar el nombre original del goleador del Manchester City, sino que también han surgido diferentes adaptaciones.

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Entre las variantes más frecuentes aparecen:

Jalan

Erlink

Haland

Erling

Haaland

Según la entidad, estas denominaciones han sido registradas oficialmente en distintas notarías del país como nombres de pila para recién nacidos.

Un nuevo caso durante el Mundial 2026

La tendencia sumó un nuevo episodio el pasado 3 de julio, cuando nació un niño en el hospital de El Carmen de Bolívar. Su madre decidió registrarlo como Haaland Martínez Ortega, una elección que coincidió con el desarrollo de la Copa del Mundo.

Sin embargo, este no fue el primer caso conocido. Uno de los antecedentes más recordados ocurrió en 2023, cuando Walberto Estrada inscribió oficialmente a su hijo con el nombre de Erling Haaland Estrada Arrieta.

La historia se hizo viral meses después, en mayo de 2024, cuando comenzó a circular en redes sociales una orden médica del menor, lo que llevó a que el caso fuera ampliamente comentado en plataformas digitales.

James y Luis Díaz siguen liderando los registros

Aunque el fenómeno Haaland ha ganado notoriedad, los futbolistas colombianos continúan siendo los mayores referentes entre los padres de familia.

Con corte a 2024, la Registraduría reportó que en Colombia existían 1.096 personas registradas como James Rodríguez, mientras que 14.712 ciudadanos llevan el nombre de Luis Díaz, cifras que reflejan el arraigo de las figuras de la Selección Colombia en la cultura popular.

La tendencia también se replica en otros países

El fenómeno no es exclusivo de Colombia. Según el reporte citado por Asuntos Legales, varios países latinoamericanos han registrado casos similares.

En Ecuador se han documentado siete registros con el nombre Haaland desde 2022. En Paraguay, las autoridades del Registro Civil informaron que nombres como Messi, Kylian y Haaland figuran entre los más llamativos escogidos recientemente por los padres.

En México, durante junio de 2026, fue registrada una niña bajo el nombre de Quiñona Ysisidra Morita Haaland Guevara, una combinación que homenajea a varios futbolistas. Por su parte, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil de Perú informó que 559 recién nacidos recibieron el nombre Haaland tras la realización del Mundial de 2026.

(Vea también: Ella es la hermana de Erling Haaland: está casada con un exfutbolista y es enfermera)

Un fenómeno que sigue despertando debate

La creciente presencia de nombres inspirados en figuras del fútbol ha abierto nuevamente el debate sobre la influencia que ejercen los ídolos deportivos en las decisiones familiares y sobre la creatividad de los padres al momento de registrar a sus hijos.

Mientras el Mundial deja huella en la historia del deporte, también parece estar marcando la identidad de una nueva generación de niños en Colombia y otros países de América Latina.

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