Lionel Messi protagonizó una de las imágenes más llamativas de la antesala de la final del Mundial 2026. El capitán de la selección argentina llegó este viernes en helicóptero a la conferencia de prensa oficial previa al partido contra España, acompañado por el técnico Lionel Scaloni y el arquero Emiliano ‘Dibu’ Martínez.

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Las tres figuras de la Albiceleste fueron trasladadas por aire desde Nueva Jersey hasta Nueva York, donde la Fifa programó la atención a los medios de comunicación antes del encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo.

Así fue la llegada de Messi, Scaloni y ‘Dibu’ Martínez en helicóptero

Las imágenes difundidas desde Nueva York mostraron el momento en el que el helicóptero aterrizó en un helipuerto cercano al lugar de la conferencia.

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Tras descender de la aeronave, Messi, Scaloni y Martínez abordaron una caravana de vehículos que los condujo hasta la sede del evento, bajo un amplio dispositivo de seguridad dispuesto para la jornada.

Leo Messi, el Dibu Martínez y Lionel Scaloni llegaron en ¡HELICÓPTERO! para la conferencia de prensa previa a la Final de la Copa del Mundo. 🎬 #ESPNMundial

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La escena llamó la atención de periodistas y aficionados que seguían de cerca la llegada de la delegación argentina en la víspera del partido más importante del torneo.

¡EN HELICÓPTERO! Así llegaron Messi, Scaloni y el Dibu a la conferencia de prensa en Nueva York, previo a la final de la Copa del Mundo. 🇦🇷😮‍💨 pic.twitter.com/kgaScJVnaq — TyC Sports (@TyCSports) July 17, 2026

Messi sí habló en la conferencia antes de la final del Mundial

Aunque inicialmente trascendió que Lionel Messi solo asistiría para la fotografía oficial, finalmente el capitán argentino tomó asiento junto a Lionel Scaloni y respondió preguntas de los medios de comunicación.

Su participación fue una de las novedades de la conferencia, en la que también estuvieron presentes el entrenador y el arquero Emiliano Martínez para analizar el compromiso frente a España.

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