Los resultados de la Selección Colombia masculina en el Mundial 2026 no fueron los que los hinchas esperaban, puesto que por más de que se venía jugando bien y demás, el equipo cayó con Suiza en octavos de final, dejando un sin sabor en los aficionados.

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De hecho, muchos dicen que ahora hay que esperar muchos años para volver a ver este torneo, pero la realidad es que en apenas un año la atención se debe centrar en otro campeonato de gran importancia: el Mundial Femenino.

Colombia ya está clasificado a este torneo gracias a su participación en la Copa América y la Liga de las Naciones Femenina, por lo que las jugadoras, a falta de un año para que ruede el balón, ya están enfocadas en prepararse de la mejor manera con el objetivo de avanzar la mayor cantidad de rondas.

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Ahora, tal como ocurrió en el Mundial pasado en Nueva Zelanda, se estima que las jugadoras tengan una camiseta especial como alternativa de la amarilla y ya se filtró el diseño de cómo sería.

Tal como informó la página Footy Headlines, que es especialista en todo el tema de uniformes, camisetas y demás, la Selección Colombia volvería a utilizar el rojo en los compromisos, pues el diseño tendría varias formas y destacaría el logo de Originals de Adidas. Así sería:

🇨🇴💓🪸 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Colombia 2027 Women’s World Cup Away Kit Design Leaked: https://t.co/L0UgCEAWpC — Footy Headlines (@Footy_Headlines) July 16, 2026

Cabe recordar que en el Mundial pasado, el equipo femenino tuvo una camiseta azul con tintes rosados que gustó mucha en la afición, por lo que se espera que con este nuevo diseño ocurra la misma situación.

Esta fue la camiseta del Mundial pasado:

Dónde será el Mundial Femenino 2027

Dicho Mundial será en Brasil del 24 de junio al 25 de julio del próximo año y se jugarán en ocho ciudades diferentes:

Belo Horizonte.

Brasilia.

Fortaleza.

Porto Alegre.

Recife.

Río de Janeiro.

Salvador.

São Paulo.

(Ver también: En qué puesto terminó la Selección Colombia el Mundial 2026; con sorpresa, dentro del top 10)

Contra quién juega Colombia en el Mundial 2027

Por ahora no hay grupos ni fecha definida para el sorteo de esta Copa del Mundo, pues Fifa está esperando que terminen los clasificatorios de todo el mundo para definir a las 32 selecciones participantes.

Hasta ahora, además de Colombia, los equipos clasificados son: Brasil, Alemania, Argentina, Australia, China, Corea del Norte, Corea del Sur, Dinamarca, España, Filipinas, Francia, Japón y Nueva Zelanda.

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