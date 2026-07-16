Lionel Messi volverá a hacer historia en el Mundial. Tras la clasificación de Argentina a la final de la Copa del Mundo 2026, luego de remontar 2-1 frente a Inglaterra en Atlanta, el capitán de la Albiceleste quedó a las puertas de alcanzar un registro que solo un futbolista ha conseguido. El próximo domingo, cuando dispute el título contra España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, igualará un récord que durante más de dos décadas perteneció exclusivamente al brasileño Cafú.

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¿Qué récord romperá Messi en la final del Mundial 2026?

Con solo pisar el terreno de juego, Messi se convertirá en el segundo jugador de toda la historia en disputar tres finales de un Mundial. El argentino alcanzará así la marca del histórico lateral brasileño Marcos Evangelista de Moraes, conocido como Cafú, quien hasta ahora era el único futbolista que había jugado tres definiciones de la Copa del Mundo.

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Cafú logró ese registro durante la época dorada de Brasil. En Estados Unidos 1994 ingresó en la final ante Italia tras la lesión de Jorginho y terminó levantando el título. Cuatro años después fue titular en la derrota contra Francia en el Mundial de 1998 y, finalmente, en Corea-Japón 2002 capitaneó a la selección brasileña que venció 2-0 a Alemania para conquistar su quinto campeonato mundial.

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En el caso de Messi, el recorrido comenzó en Brasil 2014, cuando Argentina perdió la final frente a Alemania en tiempo suplementario. Ocho años después llegó su revancha en Catar 2022, donde levantó el trofeo tras imponerse a Francia en una de las finales más recordadas de la historia. Ahora, con 39 años, tendrá una nueva oportunidad de sumar otro título cuando enfrente a España en la final del Mundial de 2026.

La clasificación de Argentina se produjo después de una agónica remontada frente a Inglaterra. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni comenzó perdiendo por un gol de Anthony Gordon, pero consiguió darle vuelta al marcador gracias a las anotaciones de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, asegurando así su presencia en una nueva final mundialista.

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Aunque otras leyendas del fútbol integraron selecciones que llegaron a tres finales, ninguna logró disputar minutos en las tres definiciones. Pelé se perdió la final de Chile 1962 por lesión; Ronaldo Nazário fue suplente sin jugar en Estados Unidos 1994; Lothar Matthäus permaneció en el banco durante la final de España 1982; y Pierre Littbarski tampoco vio acción en la final de México 1986.

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