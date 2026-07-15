La final del Mundial 2026 ya tiene protagonistas. Este domingo 19 de julio, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, España y Argentina se enfrentarán en un duelo épico por la corona. ‘La Roja’ clasificó tras ganarle de forma contundente a Francia en semis, mientras que la ‘Albiceleste’ protagonizó una remontada memorable ante Inglaterra en los minutos finales.

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España llegó a esta instancia con autoridad. El martes 14 de julio, en el AT&T Stadium de Dallas, la Selección dirigida por Luis de la Fuente derrotó 2-0 a Francia. Mikel Oyarzabal abrió el marcador de penal en el minuto 22 y Pedro Porro sentenció en el 58′ con un tanto que selló una exhibición colectiva.

La campeona de Europa anuló por completo a los galos y a Kylian Mbappé, confirmando que está en su mejor versión. Con este triunfo, España regresa a una final mundialista 16 años después de la hazaña de Sudáfrica 2010.

Del otro lado, Argentina vivió una noche de drama y heroísmo. En la semifinal del miércoles 15 de julio en Atlanta, Inglaterra se puso en ventaja, pero la ‘Albiceleste’, con garra y carácter, logró una remontada en los últimos minutos para clasificar a la final.

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Lionel Messi y sus compañeros defenderán el título conseguido en Catar 2022 y buscarán convertirse en la primera selección que repite como campeona del mundo desde Brasil en 1962. Fue un partido intenso, lleno de tensión y emoción, que demuestra una vez más por qué Argentina es sinónimo de competitividad.

El choque entre España y Argentina promete ser una final para el recuerdo. Dos potencias del fútbol con estilos diferentes: el toque, la posesión y el fútbol asociativo de la ‘Roja’ frente a la intensidad, la jerarquía individual y la mística de la ‘Albiceleste’. El MetLife Stadium, con capacidad para más de 82.000 espectadores, será el escenario de un duelo que ya genera expectativa mundial.

La final se disputará el domingo 19 de julio a las 3:00 p.m. hora local (EDT), 8:00 de la noche en España y 2:00 de la tarde en Colombia. Este Mundial 2026, el primero con 48 selecciones y organizado por tres países (Estados Unidos, México y Canadá), cerrará con broche de oro un torneo lleno de sorpresas y gran fútbol.

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