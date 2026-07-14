La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció oficialmente la implementación de las modificaciones a las Reglas de Juego 2026/27 aprobadas por la International Football Association Board (IFAB).

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Estas entrarán en vigor en todas las competiciones organizadas por el ente sudamericano a partir del reinicio de sus torneos oficiales en julio de 2026.

A través de un comunicado emitido por su Comisión de Árbitros, la Conmebol confirmó que adoptará la mayoría de los cambios propuestos por el IFAB, con el objetivo principal de mejorar la fluidez de los partidos, reducir las interrupciones innecesarias, reforzar la conducta deportiva de jugadores, técnicos y directivos, y proporcionar herramientas adicionales a los equipos arbitrales para una mejor gestión de los encuentros.

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‼️ATENCIÓN: Conmebol anuncia que se acoge a las modificaciones hechas por IFAB y que ya vimos en aplicación durante el Mundial. Todas, menos una: 🫢❌ La de expulsar jugadores por taparse la boca. Aquí Conmebol se mantiene al margen y por ahora no veremos esta modificación en… pic.twitter.com/PsqwQiIJH6 — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) July 14, 2026

Contexto de los cambios del IFAB

El IFAB, órgano responsable de las Leyes del Juego del fútbol mundial, ha impulsado estas actualizaciones en respuesta a las demandas de diversos actores del fútbol, incluyendo paneles consultivos y federaciones.

Los cambios responden a la necesidad de aumentar el tiempo efectivo de juego, combatir prácticas dilatorias y modernizar aspectos arbitrales, especialmente de cara a eventos de alto nivel como la Copa Mundial de la Fifa 2026.

Entre los aspectos más relevantes que se aplicarán en Conmebol destacan medidas anti-pérdida de tiempo. Por ejemplo, los jugadores sustituidos deberán abandonar el terreno de juego en un máximo de 10 segundos una vez anunciado el cambio. Si no lo hacen, podrían enfrentar sanciones o demoras adicionales en la reanudación.

En los saques de banda y saques de meta, el árbitro podrá iniciar una cuenta regresiva visual de 5 segundos cuando detecte demora deliberada. De no ejecutarse en ese tiempo, el saque pasará al equipo contrario.

Otra modificación significativa afecta a los arqueros: el tiempo de posesión del balón en las manos se reduce, y exceder el límite establecido (generalmente vinculado a los 8 segundos en actualizaciones recientes) puede resultar en un tiro de esquina a favor del rival, en lugar de un tiro libre indirecto.

Además, se fortalecen herramientas para el VAR, se amplían las posibilidades de sustituciones en ciertos partidos amistosos internacionales (hasta ocho o incluso once por acuerdo mutuo, manteniendo límites por oportunidad), y se permiten accesorios en el equipamiento siempre que no representen peligro y estén cubiertos de forma segura.

La excepción de Conmebol

Si bien la Conmebol se acoge a la gran mayoría de las modificaciones, resolvió no implementar una disposición opcional del IFAB: la expulsión directa de jugadores que se tapen la boca al comunicarse con un adversario durante un partido. Esta medida, orientada a prevenir insultos o lenguaje inapropiado no detectable fácilmente, no será aplicada en las competiciones sudamericanas por decisión de la confederación.

Este anuncio llega en un momento clave del calendario futbolístico sudamericano, coincidiendo con la fase decisiva de la Copa Mundial de la Fifa 2026 y el reinicio de torneos como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. La medida busca alinearse con los estándares globales sin perder ciertas particularidades regionales.

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