El presidente Gustavo Petro volvió a desatar conversación en redes sociales luego de compartir una fotografía acompañada de un extenso mensaje en el que habló sobre inteligencia artificial, matemáticas, Israel y la soberanía nacional de Colombia. Sin embargo, más allá del contenido de la publicación, algunos usuarios de X fijaron su atención en un detalle que aparece en la imagen.

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Se trata de un reflejo visible en las gafas que lleva puestas el mandatario, el cual dio pie a múltiples comentarios y especulaciones entre internautas sobre quién habría tomado la fotografía.

¿Qué publicó Gustavo Petro en X?

En su cuenta de X, el jefe de Estado compartió una imagen en la que aparece revisando varios documentos desde un sofá. Junto a la fotografía escribió un extenso mensaje en el que habló de un supuesto ataque contra la soberanía nacional de Colombia.

“Estoy muy tranquilo, transmito esta foto, en algún lugar de Bogotá, donde examino los documentos y pruebas de lo que la inteligencia artificial (…) atacaron la soberanía nacional de Colombia”, escribió el mandatario en su publicación.

El mensaje, como ha ocurrido con otras publicaciones del presidente, provocó numerosas reacciones entre quienes respaldaron sus afirmaciones y quienes las cuestionaron.

Reflejo en las gafas de Petro despertó comentarios entre usuarios

Además del contenido del mensaje, varios usuarios de X comenzaron a comentar un detalle que aparece en la fotografía. Algunos hicieron zoom sobre el reflejo visible en las gafas del mandatario e intercambiaron interpretaciones acerca de quién podría estar detrás de la cámara.

(Vea también: La mujer de Panamá apareció con Petro en la visita al papa León XIV; la captaron en foto)

Estabas con la moza …se ve en el reflejo de tus gafas capitalistas RAY BAN ..te vas a dedicar al modelaje de ropa de marcas famosas y a la buena vida en Europa .??..o por qué mejor no te vas a vivir con tus comunidades al Cauca ?? @petrogustavo pic.twitter.com/encHhHvx0e — Juan Esteban (@kobaelement) July 13, 2026

Las publicaciones acumularon decenas de comentarios y capturas ampliadas de la imagen, con usuarios exponiendo distintas hipótesis sobre la persona que habría tomado la fotografía. Algunos apuntan a la mujer de Panamá, que tanta polémica causó en su momento.

No obstante, la imagen no permite identificar de manera confiable a ninguna persona, por lo que las versiones que circulan en redes sociales corresponden únicamente a especulaciones de algunos internautas.

Con la Bandera de la Libertad o Muerte en la mano, y miente en su escrito. Usted es todo una Mentira! 👎🏼🤦‍♀️

Y todas esas pulseras de santería no te van a dar libertad. pic.twitter.com/dGOPS0eEw3 — Molliè 🇺🇸🇫🇷 (@Molly2397) July 13, 2026

No obstante, en la imagen algunos destacan la imagen de la mujer que tomó la foto, cuya contextura, para algunos es muy similar a la joven de Panamá, que también anduvo por El Vaticano con Petro.

Hola @Veronicalcocerg, qué tal @petrogustavo? ¡Hasta el último día te restregó las mozas, JAJAJAJA, da risa y parece cómico, pero sin duda habla de la basura que fue, es y será Petro como ser humano! Adiós miserable. pic.twitter.com/g08MPhAtsS — Mario Garcia. (@mariog1512) July 13, 2026

Con una mujer quien le toma la foto pues se refleja en sus lentes y la bandera de libertad o muerte en su muñeca mientras usted dice otra cosa en su post! Deje la droga! pic.twitter.com/q1XRAzc3C7 — Linda Suarez 🇻🇪 🇺🇸 (@linda0863) July 13, 2026

Estoy muy tranquilo, transmito está foto, en algún lugar de Bogotá, en una de las propiedades que me carga mi amante, pero tranquilo. pic.twitter.com/5kW9JdsKMh — Beatriz (@Beatriz20454) July 13, 2026

Señor Presidente, esto le parece que es el deber cumplido? https://t.co/qPnv7btBYW — Mauricio (@tienenegg) July 12, 2026

Qué significa la ropa de la familia Petro

Esta fue la ropa y los accesorios que usó el presidente Gustavo Petro en el inicio de las elecciones presidenciales de este domingo 21 de junio. Tanto el presidente, como una de sus hijas, mandaron mensajes con sus 'looks' y esto es lo que se sabe.