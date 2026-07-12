La mañana de este domingo 12 de julio estuvo marcada por dos movimientos telúricos registrados en el departamento del Meta. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que ambos sismos tuvieron como epicentro el municipio de Mesetas y ocurrieron con poco más de una hora de diferencia.
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Los eventos fueron reportados a través de los boletines oficiales de la entidad, que monitorea la actividad sísmica en el país.
De cuánto fueron temblores de este domingo en Colombia
El primer movimiento ocurrió a las 7:02 de la mañana y alcanzó una magnitud de 3,8, con una profundidad superficial, es decir, menor a 30 kilómetros. El epicentro fue localizado en Mesetas (Meta).
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-07-12, 07:02 hora local Magnitud 3.8, Profundidad superficial, Mesetas – Meta, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/lv2KmbBSXe
— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) July 12, 2026
Posteriormente, a las 8:14 a. m., el SGC registró un segundo sismo en el mismo municipio. En esta ocasión, el movimiento tuvo una magnitud de 2,8 y también fue de profundidad superficial.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-07-12, 08:14 hora local Magnitud 2.8, Profundidad superficial, Mesetas – Meta, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/fuznFKliL2
— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) July 12, 2026
Dónde fue el epicentro de los sismos en Colombia
Los dos eventos sísmicos se localizaron en Mesetas, municipio del departamento del Meta, una zona donde es habitual que se registren movimientos de este tipo debido a la dinámica tectónica del país.
Como ocurre con todos los reportes, el Servicio Geológico Colombiano invitó a la ciudadanía que haya percibido los movimientos a reportar su experiencia a través de los canales habilitados por la entidad, con el fin de fortalecer la evaluación de la intensidad de los sismos.
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