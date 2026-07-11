El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció que Indalecio Dangond Baquero será el ministro de Agricultura de su Gobierno, un nombramiento que despertó interés no solo por su trayectoria en el sector agropecuario, sino también por su vínculo con una de las figuras más reconocidas del vallenato colombiano: Silvestre Dangond.

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Además de su experiencia en temas relacionados con el desarrollo rural y el financiamiento del agro, el dirigente mantiene un parentesco con el intérprete de éxitos como ‘Cásate conmigo’ y ‘Materialista’.

Qué parentesco tienen Indalecio Dangond y Silvestre Dangond

De acuerdo con información publicada por El Tiempo, el nuevo ministro de Agricultura es tío del cantante Silvestre Dangond.

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El parentesco ha llamado la atención tras el anuncio del gabinete de Abelardo de la Espriella, pues el artista vallenato ha expresado en distintas oportunidades opiniones sobre asuntos políticos y de actualidad nacional, muy de la tendencia del presidente electo, del que es socio y amigo.

El Tiempo también señaló que Indalecio Dangond es medio hermano del empresario palmicultor Silvestre Dangond Lacouture, reconocido en el sector agroindustrial.

Quién es Indalecio Dangond, nuevo ministro de Agricultura

Indalecio Dangond, ministro de Agricultura designado, es administrador de Empresas de la Universidad Externado de Colombia y ha construido una trayectoria de cerca de cuatro décadas en el sector agropecuario.

Según la información entregada por el equipo de Abelardo de la Espriella, ha ocupado cargos como asesor del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Comercio Exterior y de Finagro, además de desempeñarse como secretario técnico de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario y consultor de Fedepalma.

Por su parte, El Tiempo reseñó que también lideró proyectos vinculados con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y que desde hace varios años dirige una empresa enfocada en acompañar proyectos productivos de pequeños agricultores y ganaderos.

La confianza de Abelardo de la Espriella en Indalecio Dangond

Antes de ser anunciado como ministro de Agricultura, Indalecio Dangond fue designado para liderar el proceso de empalme de esa cartera, una labor que ya ha desempeñado en anteriores transiciones de gobierno.

El presidente electo destacó su experiencia en financiamiento agropecuario y desarrollo rural, y le encomendó impulsar iniciativas como la bancarización de millones de campesinos, la legalización de títulos de propiedad, la construcción de distritos de riego, un censo agropecuario y programas para fortalecer el emprendimiento rural.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.