El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que Indalecio Dangond Baquero será el nuevo ministro de Agricultura y Desarrollo Rural de su gobierno. Destacó la trayectoria del barranquillero en el sector agropecuario y aseguró que tendrá la misión de liderar varias transformaciones para fortalecer el campo colombiano.

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Según explicó el mandatario, Dangond llega al gabinete con cerca de cuatro décadas de experiencia en financiamiento agropecuario y desarrollo rural, un recorrido que, afirmó, será clave para ejecutar las políticas que pretende impulsar desde esa cartera.

Cuáles serán las prioridades de Indalecio Dangond en el Ministerio de Agricultura

Durante el anuncio, Abelardo de la Espriella explicó que el nuevo ministro concentrará buena parte de su gestión en tres objetivos considerados prioritarios para el desarrollo del sector rural.

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El primero será avanzar en la bancarización de cerca de 2,5 millones de campesinos, con el propósito de ampliar el acceso al sistema financiero y facilitar la obtención de créditos para los productores.

La segunda apuesta consistirá en acelerar la legalización de títulos de propiedad rural, una medida con la que el Gobierno busca brindar mayor seguridad jurídica a miles de familias campesinas.

El tercer eje estará enfocado en promover la construcción de distritos de riego para aumentar la productividad agrícola. De acuerdo con Dangond, “la agricultura se escribe con agua”, una frase con la que resumió la importancia de fortalecer la infraestructura hídrica en el país.

Los otros proyectos que impulsará el Ministerio de Agricultura

Además de esos tres frentes, el nuevo ministro anunció que promoverá un censo nacional agropecuario para actualizar la información del sector y facilitar la formulación de políticas públicas.

Entre las iniciativas también figura la creación de 700 escuelas de emprendimiento rural, con las que se pretende incentivar el relevo generacional y fortalecer las capacidades técnicas de los jóvenes interesados en trabajar en el campo.

Otro de los proyectos mencionados contempla iniciar la sustitución de 50.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito, mediante el impulso de cultivos de palma en Tumaco y cacao en Tibú. Según explicó, la estrategia estará acompañada por acciones para diversificar la producción agrícola, combatir la deforestación y ampliar el acceso al crédito para los productores rurales.

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Quién es Indalecio Dangond Baquero

Indalecio Dangond Baquero es administrador de Empresas de la Universidad Externado de Colombia y ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en entidades y proyectos relacionados con el desarrollo agropecuario.

Dentro de su trayectoria aparecen cargos como asesor del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, asesor del Ministerio de Comercio Exterior, asesor de Finagro y secretario técnico de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario. También fue consultor de Fedepalma y coordinador financiero del componente de agronegocios del programa MIDAS, impulsado por USAID.

Además, es fundador y presidente de Open Loans y ha ejercido como columnista en varios periódicos regionales, donde ha abordado asuntos relacionados con el financiamiento agropecuario y el desarrollo del campo colombiano.

Con este nombramiento, Abelardo de la Espriella continúa revelando los integrantes del gabinete que lo acompañará en el inicio de su Gobierno, mientras presenta las líneas estratégicas que buscará implementar en distintos sectores del país.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.