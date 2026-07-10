El presidente del Congreso, Lidio García Turbay, aseguró que el presidente electo Abelardo de la Espriella sí podría tomar posesión de su cargo en una guarnición militar, pero aclaró que la decisión deberá contar con la aprobación del Legislativo. La declaración fue entregada desde Cartagena.

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El pronunciamiento del dirigente político se dio luego de que el equipo del mandatario electo presentara una solicitud para cambiar el lugar tradicional de la ceremonia de posesión presidencial. La propuesta ahora deberá seguir un trámite institucional para definir si cuenta con respaldo jurídico y constitucional.

Congreso deberá votar solicitud de Abelardo de la Espriella

García Turbay explicó que la posibilidad de hacer la ceremonia en una instalación militar no depende de una decisión individual, sino de una aprobación del Congreso. Para esto, será necesario presentar una proposición el próximo 20 de julio ante Senado y Cámara, corporaciones que deberán estudiar y votar la petición.

“Con respecto a la posesión del presidente electo en una guarnición militar, pues, se podría si a través de una proposición se aprueba en cada una de las cámaras, en senado y en cámara de defensa. Hay que presentarlo el 20 de julio y, pues, ahí se le da trámite a esa proposición para que eso no tenga ningún tipo de problema y pueda reducirse legalidad y de constitucionalidad”, manifestó García Turbay durante su intervención.

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El presidente del Congreso señaló que el objetivo del trámite es que la decisión tenga un respaldo institucional y evitar posibles cuestionamientos posteriores sobre la legalidad del acto de posesión. Por esta razón, insistió en que el Congreso deberá revisar la propuesta antes de que pueda avanzar.

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