El presidente electo, Abelardo de la Espriella, continuará este sábado con la agenda de transición hacia el nuevo gobierno que iniciará el próximo 7 de agosto, esta vez con un nuevo encuentro de empalme territorial en el departamento de Casanare.

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La reunión está programada para las 11:30 de la mañana en la Cámara de Comercio de Yopal y hace parte de los espacios que el equipo del mandatario electo viene adelantando con distintos sectores y regiones del país para preparar el inicio de la nueva administración.

Empalme de De la Espriella será a puerta cerrada

Según la información entregada por el equipo del presidente electo, el empalme territorial se desarrollará de manera privada y no contará con acceso para el público ni para los medios de comunicación durante su desarrollo.

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El objetivo de estas reuniones es avanzar en la revisión de asuntos estratégicos de las regiones y conocer de primera mano las principales necesidades y retos de los territorios antes de la posesión presidencial.

Aunque la reunión será reservada, el equipo de Abelardo de la Espriella confirmó que, una vez concluya el encuentro en Yopal, el presidente electo ofrecerá declaraciones a los medios de comunicación.

Se espera que durante esa intervención entregue un balance de la jornada y se refiera a algunos de los temas abordados en el empalme territorial, dentro del proceso de transición que adelanta su gobierno antes de asumir oficialmente la Presidencia de la República.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.