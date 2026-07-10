Por: Canal Uno

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Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, publicó un saludo dirigido a los jugadores de la Selección Colombia luego de su participación en la Copa del Mundo, en medio de una ola de reacciones por la campaña del equipo.

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En su mensaje, el dirigente agradeció a la ‘Tricolor’ por la alegría que le dio al país y resaltó la unión que generó alrededor del torneo.

La frase que más llamó la atención

Dentro de su pronunciamiento, De la Espriella dejó una frase que se volvió la más comentada:

Hay más futuro que pasado.

El mensaje cerró con una felicitación directa al equipo nacional y un reconocimiento al respaldo popular que despertó su desempeño en el certamen.

La publicación se dio después de que la Selección Colombia quedara en el centro de la conversación pública por su actuación en el Mundial, un contexto que también activó mensajes de otras figuras políticas y del entorno deportivo.

En ese mismo ambiente, también se ha reportado la cercanía entre De la Espriella y algunos futbolistas, a partir de llamadas y saludos que circularon en redes durante la campaña presidencial. El gesto del presidente electo mezcló fútbol y política en un momento de alta visibilidad para la Selección, que siguió recibiendo muestras de respaldo tras su paso por el torneo.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.