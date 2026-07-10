Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, se prepara para regresar a su cargo en los próximos días tras pasar varias semanas alejado de la operación de la compañía. Fuentes cercanas a la empresa confirmaron a SEMANA que el alto funcionario retomará sus funciones oficiales el próximo 28 de julio. No obstante, su regreso será sumamente corto, ya que se espera que presente su carta de renuncia definitiva el 6 de agosto, justo un día antes de que Abelardo de la Espriella asuma la presidencia del país.

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El objetivo principal de este breve retorno es cumplir con las obligaciones legales de la entrega de información al gobierno entrante. Roa liderará el empalme de la petrolera estatal y se reunirá de manera directa con Miguel Gómez Martínez, el nuevo ministro de Hacienda designado por la administración entrante. De esta manera, el directivo busca cerrar su ciclo al frente de la compañía de forma ordenada antes del cambio de poder del 7 de agosto.

Roa se había apartado de la presidencia a finales de mayo, cuando acordó con la junta directiva una licencia no remunerada por 30 días para atender sus líos con la justicia sin afectar la reputación ni el funcionamiento de Ecopetrol. Sin embargo, una vez concluido ese mes de licencia, el funcionario encadenó una incapacidad médica que alargó su tiempo de ausencia. Su gestión estuvo marcada por el encargo del Gobierno Petro de frenar la industria extractiva y transformar a Ecopetrol en una compañía de energía, una meta que no logró consolidar debido a los constantes tropiezos operativos y a dos graves escándalos judiciales.

Las polémicas que afectaron su administración se dividen en dos frentes penales

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Con la salida de Roa y la llegada del nuevo Gobierno, el futuro de la empresa más importante del país dará un giro radical. Tan pronto como De la Espriella asuma el mando, el Ministerio de Hacienda convocará a una asamblea extraordinaria de accionistas con el propósito de remover a varios altos funcionarios y cambiar a los miembros de la junta directiva actual. Tras la conformación de la nueva mesa directiva, se designará inicialmente a un presidente encargado y, posteriormente, se elegirá al nuevo CEO definitivo de Ecopetrol.

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