La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, será la encargada del Ministerio de Justicia tras la salida de Jorge Iván Cuervo del cargo. Según reveló Semana, la Presidencia ya tomó la decisión y la designación se hará oficial en los próximos días, una vez sea aceptada la renuncia presentada por el funcionario.

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El cambio en esa cartera se produjo luego de que Cuervo hiciera varias reflexiones públicas sobre la política de “paz total” del Gobierno de Gustavo Petro. En sus declaraciones, el ahora exministro reconoció que la estrategia tuvo errores desde su concepción y cuestionó la falta de un marco jurídico claro al inicio de las negociaciones con los grupos armados.

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De acuerdo con Cuervo, esa ausencia de reglas definidas, que atribuyó a las primeras etapas de la política lideradas por el entonces ministro Eduardo Montealegre, generó una incertidumbre que aún persiste. No obstante, aclaró que no considera que la paz total haya fracasado por completo, aunque insistió en que cada proceso debe evaluarse de manera independiente.

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El exministro también fue crítico con el proceso adelantado con el Eln, al señalar que las conversaciones no dieron los resultados esperados, pues desde hace más de dos años no existe un cese de hostilidades y los diálogos permanecen congelados. Asimismo, cuestionó la decisión de otorgar estatus político a las disidencias de las Farc, al considerar que esa medida generó múltiples problemas y fue contraria al espíritu del Acuerdo de Paz de 2016.

Pese a esos reparos, Cuervo destacó algunos avances de la política de paz en ciudades como Quibdó y Buenaventura. Según explicó, en esos territorios se han registrado mejoras en indicadores relacionados con homicidios y extorsiones, lo que, en su concepto, ha permitido avanzar hacia un escenario de mayor tranquilidad para las comunidades.

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