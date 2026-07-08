Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un hombre de 61 años, identificado como Henry Abdonias Rivas Rincón, resultó herido en un ataque con arma de fuego ocurrido el 7 de julio en el barrio América de Ibagué. El hecho se registró hacia la 1:30 de la tarde, frente a un establecimiento comercial del sector.

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De acuerdo con información preliminar de las autoridades, dos personas que se movilizaban en motocicleta dispararon contra la víctima sin mediar palabra. El hombre fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica.

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Unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) realizaron la inspección del lugar y avanzan en la recolección de pruebas. Según las primeras indagaciones, el lesionado registra antecedentes por el delito de lesiones personales, aspecto que es analizado dentro del proceso investigativo.

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La Policía Metropolitana de Ibagué continúa las labores para identificar a los responsables y esclarecer los móviles del ataque. Asimismo, reiteró el llamado a la ciudadanía para suministrar información a través de la línea 123, con garantía de reserva.

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