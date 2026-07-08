A pesar de que el proceso formal de empalme presidencial está congelado y echando chispas, la revisión forense a las movidas del gobierno saliente de Gustavo Petro no se detiene. Uno de los capítulos más gruesos y escandalosos se está cocinando en la Cancillería, un ministerio por el que pasaron cinco cabezas (Álvaro Leyva, Luis Gilberto Murillo, Laura Sarabia y actualmente Rosa Villavicencio) y cuyas decisiones de última hora serán sometidas a un estricto control judicial, fiscal y disciplinario por parte del equipo de Abelardo De la Espriella.

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El Tiempo conoció en primicia el listado de 141 resoluciones y 43 decretos que ya están bajo el análisis del comité de empalme de relaciones exteriores, liderado por Mariana Pacheco, exembajadora de Colombia en China. La lupa está puesta sobre una serie de modificaciones sospechosas en la planta de personal, flexibilizaciones en la carrera diplomática y, sobre todo, un drástico aumento en las primas de costo de vida para los funcionarios consulares. Fuentes enteradas le revelaron a este diario que una sola de estas primas de traslado puede rondar los 200.000 dólares (unos 670 millones de pesos colombianos) por persona.

Detrás de este millonario beneficio se escondería una jugada para dejar “atornilladas” a las fichas del petrismo en el exterior. En julio de 2025, la canciller Villavicencio y el ministro de Hacienda, Germán Ávila, firmaron el decreto 0819 para inflar el multiplicador del costo de vida en ciudades donde la ONU no emite esa medición. El problema radica en que, al desembolsar semejante dineral por un traslado a última hora, el nuevo gobierno no podría mover a ese funcionario durante los siguientes 365 días, ya que hacerlo configuraría un detrimento patrimonial. El equipo de De la Espriella investigará si estos movimientos express se hicieron bajo una motivación falsa o desvío de poder para reversarlos de inmediato, según el periódico.

En la lista de los beneficiados con estos nombramientos recientes aparecen nombres de alto nivel como Elvira Sanabria, secretaria general de la Cancillería, enviada como cónsul a Nueva Loja (Ecuador); José Ros, jefe de gabinete; John Camargo, director de Asuntos Jurídicos Internacionales; y Uberney Marín, quien va rumbo a Venezuela. También figuran Gloria Esperanza Acevedo, reubicada en Panamá tras la anulación de su nombramiento en Chile, y Wilmar Díaz Zapata, asignado a Barquisimeto. El saliente Ejecutivo además dejaría listos otros nombramientos en destinos clave como España, Sídney, Alemania, Japón y la OCDE, de acuerdo con el citado diario.

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El revolcón en la Cancillería es un paso prioritario para De la Espriella, quien necesita limpiar la casa antes de enviar sus misiones diplomáticas a Washington. El presidente electo planea viajar a Estados Unidos con dos tareas urgentes: reperfilar la deuda externa del país y entregar evidencia contundente sobre las supuestas gabelas otorgadas a organizaciones narcoterroristas como el Clan del Golfo. El paquete de revisión también incluye el polémico y multimillonario contrato de pasaportes firmado con Portugal y la Imprenta Nacional, un proceso en el que el equipo entrante coadyuvará la demanda de la Procuraduría para tumbar el convenio por graves vicios de forma y fondo, luego de que el Consejo de Estado declarara improcedente una tutela del Fondo Rotatorio.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.