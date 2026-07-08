El gabinete del presidente electo Abelardo de la Espriella sigue tomando forma. Esta vez, Valerie Lafaurie fue designada como la nueva consejera presidencial para las regiones, un cargo desde el que tendrá la misión de acompañar la articulación del Gobierno con los territorios.

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(Vea también: ¿Quiere trabajar en el gobierno de De la Espriella? Así contratarán con estas condiciones)

Según Caracol Radio, el nuevo nombramiento dentro del equipo que asumirá funciones en el Gobierno de la denominada ‘Patria Milagro’.

¿Quién es Valerie Lafaurie?

Lafaurie es abogada de la Universidad Javeriana y especialista en Marketing Político y Estrategias de Campaña de la Universidad Externado de Colombia.

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En su trayectoria profesional se desempeñó como jefe de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Nitrofert, además de trabajar como asesora de gerencia en Transmilenio, según la emisora mencionada anteriormente.

También hizo parte del Ministerio del Interior durante el gobierno del expresidente Iván Duque, donde trabajó junto a la entonces ministra Alicia Arango, de acuerdo con el medio citado.

Ya participó en el primer empalme territorial

La nueva consejera estuvo presente este 8 de julio en el primer empalme territorial encabezado por Abelardo de la Espriella en Cúcuta, encuentro en el que participaron autoridades locales y que marcó el inicio de las reuniones regionales del gobierno electo.

Con este nombramiento, De la Espriella continúa conformando el equipo que lo acompañará a partir del inicio de su administración.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.