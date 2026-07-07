Miles de hinchas colombianos convirtieron las calles de Vancouver en una verdadera fiesta ‘Tricolor’ en la antesala del duelo entre la Selección Colombia y Suiza por los octavos de final del Mundial 2026.
(Vea también: Llamativa decisión de la Fifa para el partido entre Colombia y Suiza; ¿Árbitro convence?)
La multitud se reunió frente al hotel de concentración del equipo para alentar a los dirigidos por Néstor Lorenzo, en una muestra de apoyo que también fue seguida de cerca por los propios futbolistas.
Desde los pisos superiores del hotel, varios jugadores sacaron sus celulares para grabar la impresionante cantidad de aficionados vestidos de amarillo que coparon los alrededores del lugar.
Una multitud colombiana en Vancouver para el banderazo 😍🇨🇴#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/o1r1QpxxTX
— CONMEBOL.com (@CONMEBOL) July 7, 2026
Uno de los videos fue compartido por Juan Camilo Portilla y muestra la magnitud del recibimiento. Los jugadores se mostraron sorprendidos por la cantidad de aficionados que asistieron y la marea amarilla que se formó.
🚨 El banderazo para la Selección Colombia 🇨🇴 previo al partido ante Suiza 🇨🇭 por los octavos de final
🎥 Juan Camilo Portilla pic.twitter.com/ZUvvzqFs7K
— Pipe Sierra (@PSierraR) July 7, 2026
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