Miles de hinchas colombianos convirtieron las calles de Vancouver en una verdadera fiesta ‘Tricolor’ en la antesala del duelo entre la Selección Colombia y Suiza por los octavos de final del Mundial 2026.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Llamativa decisión de la Fifa para el partido entre Colombia y Suiza; ¿Árbitro convence?)

La multitud se reunió frente al hotel de concentración del equipo para alentar a los dirigidos por Néstor Lorenzo, en una muestra de apoyo que también fue seguida de cerca por los propios futbolistas.

Desde los pisos superiores del hotel, varios jugadores sacaron sus celulares para grabar la impresionante cantidad de aficionados vestidos de amarillo que coparon los alrededores del lugar.

Lee También

Una multitud colombiana en Vancouver para el banderazo 😍🇨🇴#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/o1r1QpxxTX — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) July 7, 2026

Uno de los videos fue compartido por Juan Camilo Portilla y muestra la magnitud del recibimiento. Los jugadores se mostraron sorprendidos por la cantidad de aficionados que asistieron y la marea amarilla que se formó.

🚨 El banderazo para la Selección Colombia 🇨🇴 previo al partido ante Suiza 🇨🇭 por los octavos de final 🎥 Juan Camilo Portilla pic.twitter.com/ZUvvzqFs7K — Pipe Sierra (@PSierraR) July 7, 2026

¿Cuándo y a qué hora juega Colombia contra Suiza por los octavos del Mundial 2026? La Selección Colombia enfrentará a Suiza este martes 7 de julio en el estadio BC Place, de Vancouver, por un cupo en los cuartos de final del Mundial 2026. El compromiso está programado para las 3:00 de la tarde, hora de Colombia (2:00 p. m. en Vancouver). El encuentro definirá al último clasificado a los cuartos de final del torneo. En caso de avanzar, el equipo se medirá al ganador de la llave entre Argentina y Egipto que juegan a las 11:00 de la mañana de este martes. 🇨🇴🎶 ¡La fiesta tricolor ya se vive en Vancouver! Los jugadores de la Selección Colombia salieron a saludar y compartir con cientos de aficionados durante el banderazo realizado este lunes en el sitio de concentración en Vancouver, Canadá. pic.twitter.com/WNeQXfRCSJ — MiOriente (@MiOriente) July 7, 2026

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.