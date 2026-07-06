El doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela el pasado 24 de junio sigue dejando víctimas mortales. En las últimas horas se confirmó la muerte de Willner Rivas Quijada, capitán de la selección venezolana de voleibol, quien fue encontrado sin vida junto a su esposa, Mariángel Pérez, y su hijo Theo, de apenas un año y medio, bajo los escombros de su vivienda en el estado de La Guaira.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Milagro en Venezuela: hallan con vida a vigilante atrapado durante más de una semana bajo los escombros)

La familia permanecía desaparecida desde el día de los sismos y, tras once días de intensas labores de búsqueda, los organismos de rescate localizaron los tres cuerpos. La noticia causó conmoción en el deporte venezolano, donde Rivas era una de las principales figuras del voleibol nacional y se preparaba para una nueva etapa en su carrera profesional.

La confirmación oficial fue realizada por el Club Voleibol Guaguas, de España, equipo al que el jugador se había incorporado recientemente. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, la institución expresó sus condolencias y lamentó la pérdida del deportista y de su familia, deseándoles descanso en paz y enviando solidaridad a sus seres queridos.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Club Voleibol Guaguas (@cvguaguas)

Rivas, de 31 años, debía reforzar al conjunto español tras ocupar el lugar que dejó el cubano Osmany Juantorena. Sin embargo, el jugador se encontraba en su residencia de La Guaira cuando los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 provocaron el colapso de numerosas edificaciones. Su desaparición había generado una amplia movilización y llamados de ayuda por parte de compañeros, amigos y familiares.

¿Cuántos muertos van por terremoto en Venezuela?

La tragedia ocurre mientras Venezuela continúa enfrentando las consecuencias del desastre natural más grave registrado en el país en décadas. Según el más reciente balance entregado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, el número de fallecidos ascendió a 2.954 personas, mientras que otras 16.592 resultaron heridas por los movimientos telúricos.

(Lea también

Las autoridades también informaron que 16.309 personas quedaron sin hogar debido a los daños ocasionados por los terremotos. En total, 885 edificaciones presentan afectaciones estructurales y 189 colapsaron por completo, lo que obligó a desplegar una amplia operación humanitaria para atender a las familias damnificadas.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.