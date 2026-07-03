Delcy Rodríguez, en su rol de presidenta encargada de Venezuela, dio la cara por primera vez ante los medios internacionales tras la peor catástrofe que ha sacudido al vecino país en los últimos años. Ocho días después del doble terremoto que devastó el norte de la nación y que ya deja la pavorosa cifra de 2.595 muertos y más de 12.400 heridos, la funcionaria defendió a capa y espada la respuesta de su administración, aunque el ambiente en la sala de prensa se tornó hostil ante las agudas preguntas de los corresponsales.

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La mandataria interina leyó una cronología detallada para demostrar la supuesta rapidez de sus decisiones, asegurando que la madrugada del pasado 24 de junio, apenas tres horas después del primer gran temblor, ordenó la activación de la ayuda internacional y el despliegue de equipos de rescate “sin ningún tipo de distinción”.

Durante la comparecencia, en la que solo se permitieron cinco preguntas, el diario español El País y otros periodistas extranjeros pusieron el dedo en la llaga. Los reporteros cuestionaron la preocupante lentitud para enviar rescatistas en las primeras horas del desastre, la falta de herramientas básicas como papel y bolígrafo para identificar los cadáveres en las morgues improvisadas, y una realidad que indignó a las comunidades afectadas: la fuerte presencia de uniformados en tareas de control en lugar de contingentes listos para remover escombros. “A los militares se les veía con armas y no con palas”, reclamaron en la sala, reflejando el sentir de ciudadanos que denunciaron sentirse abandonados.

Rodríguez rechazó los cuestionamientos y se escudó en las estadísticas de las Fuerzas Armadas. Explicó que el pie de fuerza pasó de 4.000 efectivos en las primeras 24 horas a 19.000 una semana después del sismo. Aunque reconoció que hubo zonas críticas donde las cuadrillas de ayuda tardaron hasta dos días en aparecer, atribuyó la demora exclusivamente al colapso de las vías por los derrumbes y no a una falta de voluntad política del Estado.

El punto de mayor fricción llegó cuando la presidenta encargada justificó la polémica militarización del estado de La Guaira, catalogado como la ‘zona cero’ de la tragedia. Lejos de aceptar fallas en la logística de movilidad que impidieron habilitar carriles exclusivos para las ambulancias o los camiones de bomberos, Rodríguez culpó a sectores de la oposición de orquestar un supuesto sabotaje.

Sin dar nombres propios, la funcionaria subió el tono y tildó de “miserables” a lo que denominó “laboratorios mediáticos”. Según su hipótesis, la masiva e improvisada movilización de miles de motociclistas, camiones y voluntarios civiles que se lanzaron a las autopistas para intentar salvar a sus familiares atrapados no fue un acto espontáneo de solidaridad, sino una estrategia política diseñada desde el exterior para sembrar el caos e impedir las labores oficiales de rescate. Como solución a los monumentales trancones, el régimen restringió por completo el paso a la zona del desastre, dejando el control absoluto en manos de los mandos militares.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.