Por: El Colombiano

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Vietnam ofrecerá incentivos para que sus habitantes tengan más hijos a partir de este miércoles 1 de julio, cuando una nueva ley de población entra en vigor en ese país comunista que corre el riesgo de envejecer antes de sacar provecho a su rápido crecimiento económico.

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Un año después de que la nación asiática eliminara su antiguo límite de dos hijos, estas nuevas normas amplían la licencia por maternidad de seis a siete meses para las madres que tengan un segundo descendiente.

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El nuevo régimen también subsidia los exámenes prenatales y de recién nacidos, y establece bonificaciones únicas en efectivo de hasta 228 dólares —dos tercios del salario promedio mensual— para las mamás que cumplan con ciertos criterios.

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“Este es un cambio significativo de enfoque”, señaló Pham Thi Lan, jefa de Población y Desarrollo del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) en Vietnam. “Estamos pasando de controlar la planificación familiar a enfocarnos en el desarrollo demográfico”.

El aumento vertiginoso de la esperanza de vida y la disminución de las tasas de natalidad han convertido a Vietnam en uno de los países con el envejecimiento más rápido del mundo.

Estas tendencias reflejan los éxitos de desarrollo económico de los últimos años, pero expertos advierten que podrían provocar escasez de mano de obra y poner a prueba la red de seguridad social.

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La preferencia de Vietnam por las familias de dos hijos se remonta a la década de 1960, cuando las autoridades comunistas del norte buscaban frenar el crecimiento explosivo de la población durante la guerra con el sur.

En 1988 se adoptó un límite oficial, pero su aplicación nunca fue tan estricta como en la vecina China, donde las esterilizaciones y los abortos forzados acompañaron a una política de un solo hijo que se levantó a partir de 2016.

Hoy en día, Vietnam aún no se encuentra atrapado en una espiral demográfica mortal como Corea del Sur o Japón.

Su tasa de natalidad está por debajo del nivel de reemplazo de 2,1 hijos por mujer, pero con 1,93 es sólida en comparación con la mayoría de los países desarrollados.

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