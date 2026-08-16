Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un sismo de magnitud 5,2 sacudió este domingo 16 de agosto de 2026 el sur de México, en las cercanías de Puerto Madero, estado de Chiapas, a las 10:52 de la mañana, hora local. El movimiento telúrico se produjo a una profundidad de 35 kilómetros, lo que, según la clasificación de los sismólogos, corresponde a un sismo superficial. Este tipo de eventos suelen sentirse con mayor fuerza en las poblaciones próximas al epicentro, por eso la atención de las autoridades estuvo centrada en los municipios cercanos. De acuerdo con la información difundida hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni personas lesionadas como consecuencia del temblor.

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La ubicación exacta del epicentro, en las coordenadas 14,42 de latitud y -92,97 de longitud, lo sitúa en una zona del Pacífico mexicano, próxima a la frontera con Guatemala. El reporte inicial fue emitido por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), entidad reconocida internacionalmente por su monitoreo sísmico, y fue replicado enseguida por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) en su boletín. El SGC, al clasificar el evento dentro de su apartado de “Evento Sísmico Internacional”, señaló que la información sigue en desarrollo y advirtió que aspectos como la magnitud y la profundidad podrían modificarse mientras avanzan las verificaciones técnicas.

Además, el reporte incluye ciudades y puntos alejados del epicentro donde existe la posibilidad de que el movimiento haya sido percibido. En el caso de Colombia, San Andrés, en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se encuentra a 1.235 kilómetros del epicentro, lo que podría haber permitido que algunos habitantes notaran el temblor. En Panamá, el boletín indica las localidades de Las Delicias y Las Tablas, situadas a distancias comparables. Sin embargo, en el territorio continental colombiano no se registró percepción sensible del sismo según el informe.

Este temblor se enmarca en una serie de movimientos telúricos importantes a nivel mundial durante los últimos días, con eventos destacados en Indonesia (magnitud 7,7), España (5,2) y Colombia (7,4). Tal frecuencia ha llevado a que cada nuevo reporte sea monitoreado con especial precaución, sobre todo en departamentos colombianos como Tolima, tradicionalmente considerados de amenaza sísmica intermedia y alta. Como siempre, las autoridades recuerdan la importancia de identificar zonas seguras en el hogar y el trabajo, y mantener actualizado un plan familiar para situaciones de emergencia.

¿Por qué es relevante la profundidad de un sismo como el ocurrido en México?

La profundidad del sismo, clasificada en este caso como superficial (35 kilómetros), es clave para entender sus posibles efectos. De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), los sismos superficiales suelen sentirse con mayor fuerza en las áreas cercanas al epicentro, aumentando el potencial de daños. Sin embargo, en este evento, no se reportaron emergencias, lo que reduce la preocupación pese a la intensidad registrada.

¿Qué significa que un sismo sea catalogado como “evento sísmico internacional”?

La clasificación “evento sísmico internacional”, utilizada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), corresponde a un movimiento telúrico de relevancia fuera del territorio nacional pero que, por sus características, puede tener impacto o percibirse en zonas vecinas o países cercanos. Este tipo de diseño permite priorizar el seguimiento y la actualización de datos por parte de las autoridades.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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