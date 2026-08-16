Por: El Espectador

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El reciente cambio de administración en Colombia trajo consigo transformaciones profundas en la política exterior, evidenciando posiciones abiertamente opuestas respecto al conflicto de Medio Oriente. Según los datos recogidos en entrevistas y reportajes citados en el texto, la gestión anterior bajo el presidente Petro tomó un rumbo sin precedentes al respaldar a la causa palestina, apartándose de la línea diplomática tradicional. En contraste, el nuevo gobierno liderado por De la Espriella asumió una postura de franca simpatía hacia el gobierno de Benjamín Netanyahu en Israel, incluso en medio de grandes cuestionamientos internacionales sobre las acciones militares israelíes en contra de la población de Gaza.

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Una de las decisiones más controvertidas de la administración entrante fue el anuncio del restablecimiento de la embajada colombiana en Jerusalén. Dicha medida, de acuerdo con los antecedentes recogidos en el texto, constituye una contravención al Derecho Internacional, pues Jerusalén es un territorio cuya anexión por parte de Israel en 1980 fue declarada nula por la ONU (Organización de las Naciones Unidas). Así, instalar allí una misión diplomática representa un reconocimiento de facto de Jerusalén como capital israelí, terreno en disputa y fundamental para palestinos, judíos, cristianos y musulmanes. Solo ocho países, incluyendo a Estados Unidos, han instalado sus embajadas en esa ciudad, informó el reporte.

El alineamiento del gobierno colombiano con la llamada "lógica de la ultraderecha internacional" se refleja, según lo expuesto, tanto en su respaldo abierto a Netanyahu como en el reconocimiento de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, otro territorio ocupado durante la Guerra de los Seis Días en 1967 y cuya anexión unilateral solo es aceptada por Estados Unidos. Esta decisión aísla a Colombia, deteriora relaciones con naciones árabes y debilita su tradicional defensa del Derecho Internacional.

Pese a la gravedad política, las fuentes consultadas en el texto afirman que es improbable que haya sanciones de peso contra Colombia por estas posiciones, aunque sí enfrentarán condenas y desconfianza en la comunidad internacional. Las consecuencias pueden manifestarse en tensiones diplomáticas y posible afectación de inversiones desde países árabes, sobre todo en sectores como el industrial y tecnológico. La decisión, además, compromete la legitimidad futura de Colombia para reclamar soberanía o integridad territorial ante amenazas externas, una preocupación manifestada por los expertos citados en el informe.

En suma, la abrupta transformación de la política exterior colombiana implica tanto reconfiguraciones ideológicas como riesgos reputacionales y estratégicos, en unas relaciones internacionales donde las decisiones actuales pueden pesar, a largo plazo, en la posición y protección de los intereses nacionales.

¿Qué riesgos implica para Colombia reconocer la soberanía israelí sobre Jerusalén y los Altos del Golán?

El reconocimiento colombiano de la soberanía israelí sobre Jerusalén y los Altos del Golán, según la información suministrada, implica el aislamiento frente al consenso internacional, el debilitamiento de las relaciones con países árabes y la contravención del Derecho Internacional. Además, compromete la reputación de Colombia como defensor del respeto a la soberanía, exponiéndolo a cuestionamientos y pérdida de legitimidad en futuros conflictos territoriales.

¿Cuántos países tienen actualmente embajadas en Jerusalén y por qué es polémico ubicarlas allí?

De acuerdo con los datos del texto, solo ocho países, entre ellos Estados Unidos y Guatemala, mantienen actualmente sus embajadas en Jerusalén. Esta decisión es polémica porque Jerusalén es una ciudad cuya anexión por parte de Israel fue declarada nula por la ONU y su estatus es motivo de disputa en el conflicto israelí-palestino, siendo considerada ciudad santa para tres religiones y territorio ocupado bajo la ley internacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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