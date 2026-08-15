Por: Caracol TV

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La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), organismo del sistema de Naciones Unidas, alertó sobre el incremento del riesgo de trata de personas en Colombia tras el sismo de 7,4 que sacudió al país el pasado lunes. Como expuso Dayan Corrales, coordinadora del Programa de Trata de Personas de la OIM en Colombia, esta preocupación surge porque las redes criminales suelen aprovechar situaciones de emergencia y vulnerabilidad, especialmente cuando individuos y familias pierden su vivienda, sus recursos económicos y sus apoyos cercanos en medio de crisis tan severas como la actual.

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Corrales advirtió que los tratantes se acercan a las comunidades afectadas valiéndose de falsas promesas de empleo, respaldo financiero, oportunidades educativas o carreras en el deporte. Según la OIM, las formas de explotación más reportadas incluyen la explotación sexual comercial, el trabajo forzado, la mendicidad ajena (cuando se obliga a otras personas a mendigar para obtener recursos), el matrimonio servil (unión forzada) y la adopción ilegal, fenómenos que afectan en particular a quienes se refugian temporalmente en albergues colectivos.

Ante este panorama, la OIM instó a que las familias verifiquen todas las propuestas de transporte, alojamiento o ayuda antes de aceptarlas, asegurándose de que procedan exclusivamente de entidades oficiales reconocidas. También recomendó consultar cualquier ofrecimiento de empleo o auxilio con el personal humanitario autorizado para evitar el traslado injustificado fuera de sus ciudades o del país, lo que suele usarse como táctica de reclutamiento en redes de trata.

La entidad enfatizó que en ningún trámite legítimo se exige entregar documentos de identidad propios o de menores de edad a particulares, y recordó la necesidad de proteger especialmente a niños, niñas y adolescentes, quienes deben permanecer bajo la supervisión constante de sus familias. Además, la OIM hizo un llamado sobre el uso responsable de redes sociales y aplicaciones de mensajería, espacios donde pueden darse contactos con fines engañosos por parte de traficantes.

Según informó la OIM, ya se encuentra desarrollando acciones en albergues y centros comunitarios dentro de las zonas más afectadas para identificar riesgos y necesidades de protección. También se prepara la divulgación de rutas para que la población sepa cómo denunciar posibles casos de trata. De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el terremoto ha dejado hasta el momento 294 fallecidos, 3.935 heridos y 320 personas desaparecidas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo identificar ofertas falsas relacionadas con la trata de personas tras el terremoto en Colombia?

La OIM recomienda a las familias que verifiquen que las propuestas de ayuda, transporte o alojamiento sean realizadas solo por instituciones oficiales y que consulten siempre con el personal humanitario antes de aceptar traslados, empleos o apoyos. Afirma que ninguna gestión auténtica solicita documentos de identidad a particulares y alerta que las redes de trata suelen usar argumentos como oportunidades laborales, matrículas deportivas o adopciones, especialmente en situaciones de emergencia.

¿Por qué son especialmente vulnerables los niños y adolescentes a la trata de personas en emergencias?

Según la OIM, los menores de edad son uno de los sectores más vulnerables en crisis como la causada por el terremoto, ya que suelen quedar separados de sus familias o sin protección suficiente en albergues temporales. Por esto, el organismo insiste en que permanezcan siempre acompañados, limitando su exposición en redes sociales y aplicaciones de mensajería donde pueden ser contactados con fines engañosos.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.