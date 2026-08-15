Por: Caracol TV

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Tras el fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, la historia de Ana María Saavedra, de 23 años, ha conmovido al país. La joven es la única sobreviviente de su núcleo familiar tras el colapso del edificio María Alvira, ubicado en el barrio Cuarto de Legua, en el sur de Cali.

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El pasado 13 de agosto fue hallado el cuerpo de su hermana, Isabella Saavedra Caicedo, la última de las trillizas de la familia que perdió la vida en esta tragedia. Ana María logró sobrevivir, pero ahora enfrenta el dolor de aprender a vivir sin sus hermanas y sin sus padres, quienes también fallecieron tras el colapso.

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Luego de la tragedia, Ana María logró ser rescatada y trasladada a un centro médico, donde pudo comunicarse con su prima.

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Minutos antes de ingresar a cirugía en un centro asistencial de Cali, la joven manifestó su firme voluntad de seguir adelante. Según relató su prima, Diana March, a Blu Radio, Ana María le dijo al anestesiólogo: “Doctor, yo necesito vivir. Yo sé que Dios me tiene para cosas grandes”.

Aunque la joven ha expresado que “no sabe cómo vivir sin sus hermanas y sus papás”, porque “eran su todo”, Ana María cuenta con el apoyo de sus primos, amigos y demás familiares, quienes la han acompañado durante este difícil momento.

Actualmente, se encuentra estable, consciente y en proceso de recuperación. Presenta una fractura en la pelvis, pero los médicos estiman que podría volver a caminar en un periodo de dos a tres semanas. Durante su estancia en la clínica, ha recibido apoyo psicológico y ha estado acompañada por sus seres queridos, mientras afronta la pérdida de su familia.

La tragedia de la familia Saavedra Caicedo se completó el pasado jueves 13 de agosto con el hallazgo del cuerpo de Isabella, la última de las trillizas que permanecía desaparecida. Sus otras dos hermanas, Sofía e Isabella, junto a sus padres, Jairo Hernán Saavedra y Blanca Victoria Caicedo, fallecieron debido al colapso de la edificación. Los padres fueron encontrados sin vida en una habitación, aparentemente abrazados.

Las hermanas Saavedra eran descritas por sus amigos como “inseparables”. “Ellas eran las mejores amigas, no se despegaban, estudiaron siempre juntas, estudiaron la universidad juntas, trabajaban juntas, hacían todo juntas. Ellas siguen siendo inseparables. Era una familia muy bonita”, así las recuerda María Juliana Perdomo, una amiga de las trillizas que ha estado gestionando ayudas para Ana.

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Ana María logró salvarse al resguardarse bajo una mesa de madera maciza durante el sismo. El edificio donde residían fue una de las múltiples estructuras que colapsaron en Cali, ciudad que reporta cerca de un centenar de fallecidos tras el evento telúrico.

El terremoto deja hasta ahora un balance de 294 personas fallecidas y casi 4.000 heridos, sobre todo en las poblaciones del Pacífico y la región cafetera en el oeste del país. La tragedia familiar ocurrió en la mundialmente famosa capital de la salsa y tercera ciudad más grande.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.